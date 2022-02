Isola dei famosi: Arrivano loro? Ecco il gossip che infiamma il web!

Attese novità per quanto riguarda la prossima stagione de l’Isola dei famosi. Arrivano loro! Ecco la notizia che potrebbe infiammare il web

Proseguono le scelte che andranno a formare quella che sarà la prossima stagione de l’Isola dei famosi. Dopo il grandissimo successo della scorsa stagione, infatti, i preparativi sono nel pieno del loro svolgimento e gli autori hanno intenzione di realizzare un programma altamente attrattivo.

I telespettatori amanti di uno dei reality show più famosi e apprezzati nel nostro panorama televisivo sono in attesa di grandi novità. I fan del programma, infatti, non aspettano altro che conoscere chi saranno i partecipanti della prossima stagione, e forse ci sarà una grande novità: arrivano loro! Ecco chi.

Isola dei famosi: arrivano i cugini di campagna per la prossima edizione?

Mentre si accendono i riflettori sulla nuova stagione de l’Isola dei Famosi, condotta ancora dalla splendida Ilary Blasi, in compagna di Alvin, iniziano ad emergere novità. Ad oggi, infatti, il cast del reality non è ancora pronto, tuttavia è in fase di definizione.

I partecipanti allo show, infatti, non sono ancora stati comunicati e questo fa pensare, probabilmente, che il cast non è stato ancora completato. La prima puntata, che andrà in onda, su una piccola isola dell’Honduras si avvicina e a giorni potrebbero esserci grandi novità su una partecipazione speciale.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il cast della prossima stagione de l’Isola dei Famosi potrebbe registrare una grande new entry: quella dei cugini di campagna. La band, secondo quanto riportato da Tv Blog, potrebbe infatti essere tra i protagonisti votabili dai telespettatori, amanti del programma.

Il gruppo che ha scritto e diffuso pezzi e brani storici, come Anima Mia, potrebbe quindi essere in tv a contendersi le materie prime per la sopravvivenza sull’isola del reality. La loro partecipazione al programma, dunque, sembra essere data per certa e i telespettatori non vedono l’ora di vederli all’azione.

Oltre ai cugini di campagna, sono stati diffusi i nomi di alcuni partecipanti. Tra questi, Lory Del Santo, che parteciperà insieme al suo compagno Marco Cuocolo. Inoltre, si parla, dandola per certo, della partecipazione della bella Guendalina Tavassi.

Dunque, si prospetta una stagione molto interessante, con i fan del reality show che non vedono l’ora di assistere alle divertenti vicende sull’isola.