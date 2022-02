Cucina: la torta che fa bene al cuore, facile, veloce e buonissima

Vediamo insieme come preparare una torta che oltre ad essere buona ci fa anche tanto bene al nostro cuore.

Cucinare è un momento per moltissime persone dove si possono rilassare e allo stesso tempo prendersi cura di chi amano.

Oggi vi vogliamo proporre una buonissima torta che oltre ad essere come sempre veloce e buona, ha anche dei principi che fanno bene al cuore.

Il dolce di oggi è un’ottimo plumcake che possiamo usare dalla mattina a colazione fino al dolcetto, o meglio alla coccola della sera quando guardiamo la televisione.

Plumcake: veloce, buono e fa bene al cuore

E soprattutto sarà qualcosa che piace sia ai grandi che hai piccoli, anche perchè la caratteristica principale è la sua morbidezza.

Importantissimo in questo caso è utilizzare delle farine buone, se abbiamo modo anche quelle di farro, mandorla o avena.

In questo caso La Fondazione Umberto Veronesi ci suggerisce di prepararla con la farina di grano saraceno.

Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e vediamo cosa ci serve per questa delizia:

un vasetto di yogurt bianco senza grassi

3 cucchiai colmi di farina di grano saraceno

2 cucchiai di zucchero di canna

2 albumi

mezzo cucchiaio di olio extravergine di oliva

8 grammi di lievito per dolci

la scorza edibile di un limone

Adesso dedichiamoci alla sua preparazione, mettendo in una ciotola due cucchiai di yogurt, poi aggiungiamo la farina, lo zucchero ed il lievito ed iniziamo a mescolare il tutto.

In un’altro contenitore montiamo a neve ferma i nostri albumi, o se abbiamo la planetaria la lasciamo andare in funzione.

Quando saranno pronti li uniamo con il composto precedente, e versiamo anche l’olio e la buccia del limone grattugiata.

Mescoliamo con delicatezza fino a quando non sarà tutto amalgamato per bene e mettiamo nello stampo per plumcake, se lo abbiamo, altrimenti quello che c’è in casa.

Ricordiamoci di rivestirlo con carta forno, in modo tale che non si attacchi e non utilizziamo burro per le pareti.

Inforniamo a forno già caldo a 180 gradi per circa 40 minuti, e facciamo sempre la prova con lo stuzzicadenti prima di sfornare.

Quando sarà cotto lasciamo raffreddare e poi spolveriamolo con zucchero a velo o magari farciamolo anche con dell’ottima marmellata del nostro gusto preferito.

Possiamo anche aggiungere nell’impasto dei pezzettini di cioccolato oppure della frutta secca come uvetta o mandorle.

Oppure possiamo farcire con dell’ottima crema spalmabile al pistacchio, insomma date sforo alla vostra fantasia.

Stando a quanto leggiamo, o meglio agli esperti della Fondazione Veronesi il grano saraceno ci aiuta a fluidificare il sangue ed aiuta chi ha problemi intestinali.