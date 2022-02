Gerry Scotti: lo avete mai visto da giovane? Eccolo è irriconoscibile

Gerry Scotti, lo avete mai visto da giovane? Eccolo, è veramente irriconoscibile ma sempre tanto amato dal suo pubblico.

Insieme a Paolo Bonolis, Gerry Scotti è ormai da anni uno dei volti di punta della Mediaset; il conduttore, che ha iniziato la carriera come presentatore radiofonico, ha nel suo curriculum tantissimi programmi televisivi, tanto che lo stesso Mike Bongiorno l’ha nominato suo ‘erede’.

Oggi 65enne, Gerry non ha perso il suo tocco e il suo talento, e soprattutto l’amore del pubblico che anno dopo anno continua ad apprezzarlo per la sua simpatia e la sua sensibilità. Ma se oggi lo vediamo sempre in tv, avete mai visto com’era da giovane? Eccolo.

Gerry Scotti, lo avete mai visto da giovane? Eccolo: la foto del presentatore diversi anni fa

Vedendoli continuamente in tv, forse non ci accorgiamo che anche per attori e conduttori il tempo passa, anche se i cambiamenti non sono così visibili nel quotidiano.

Se prendiamo foto del loro passato però, vediamo come (anche con un po’ di nostalgia) siano cambiati; di recente, è tornata virale sul web una foto che lo stesso Scotti aveva pubblicato diversi anni fa su Twitter, e che lo ritrae proprio da giovanissimo.

Con una lavagnetta con su scritto un ironico “cerco lavoro” Gerry ci appare molto diverso da come è oggi, anche se immutato resta il suo sorriso che tanto porta buonumore nelle case degli italiani ancora oggi.

“Cercavo lavoro” scrive Gerry nella didascalia, continuando sull’onda dello scherzo della scritta sulla sua lavagnetta; diciamo che, vista la sua carriera, il conduttore il lavoro lo ha trovato ed è riuscito benissimo anche a portare tutto il suo talento e il suo contribuito nei vari progetti in cui è stato coinvolto.

Le statistiche gli attribuiscono all’attivo più di 8000 puntate in daytime sulle reti Mediaset, senza contare le 700 prime serate…e i numeri non sono nemmeno aggiornati.

Passa il tempo e seppur Gerry invecchi come invecchiamo tutti quanti, resta immutata la sua bravura nel suo lavoro, così come le sue qualità umane e l’affetto del pubblico; un vero e proprio fuoriclasse indiscusso della nostra televisione.