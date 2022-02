Dormi con un gatto? Ecco cosa succede al tuo corpo

Se hai l’abitudine di dormire con un gatto nella tua casa, dovresti leggere questo articolo per scoprire cosa succede di notte

Condividere la propria casa con un amico a quattro zampe può essere una vera gioia, soprattutto per coloro che vivono da soli, o magari lontano dalla propria città. È abitudine degli esseri umani, infatti, circondarsi di teneri animali, in particolare felini o canidi. Dei veri e propri amici dell’uomo capaci di tenerci compagnia.

Ci sono, inoltre, persone che sono solite stare molto tempo con i propri animali, anche mentre dormono. Se, infatti, possiedi un tenero felino e vuoi sapere cosa succede se dormi con un gatto, continua con la lettura di questo articolo e scoprirai cose interessanti.

Ecco cosa succede se dormi con un gatto

Coloro che hanno l’abitudine di vivere con dei gatti conoscono bene il piacere di condividere la propria casa con questo tenero animale. Anche i gatti, come i cani, infatti, sono capaci ad affezionarsi molto ai loro padroni e all’ambiente in cui vivono.

Spesso ci tengono in compagnia, lasciandosi coccolare e facendoci rasserenare con la loro presenza. Capita, a volte, che ci accompagnino anche tra le braccia di morfeo, standoci accanto anche a letto. Ma cosa succede se dormi con un gatto? Ecco la risposta.

Non è raro, infatti, trovarsi nel letto a dormire con il proprio gatto. D’altronde, quando si condivide ogni spazio della casa è possibile che il tenero amico inizi ad utilizzare il nostro letto per il suo riposo. È lui, infatti, a trovare il posto migliore dove dormire e riposare.

Secondo alcuni studi, condotti dai ricercatori del Mayo Clinic College of Medicine di Scottsdale (negli Stati Uniti), esistono alcuni benefici per chi dorme con un gatto. In particolare, si è osservato come la compagnia del felino potrebbe migliorare di molto la qualità del sonno.

Capita, infatti, di risvegliarsi di buon umore, riposati e gratificati per il riposo durante la notte. La spiegazione è il fatto che i gatti non dormono in un sonno profondo come noi, dunque si svegliano, sono attenti a ciò che ci circondano e, in un certo senso, ci proteggono.

Inoltre, dormire con un gatto rafforza il rapporto di fiducia con l’animale. Ci fa sentire maggiormente coccolati e tranquilli. Dormire (e svegliarci) con un gatto nel nostro letto, dunque, potrebbe avere numerosi benefici.