Francesca Michielin: l’annuncio della bellissima notizia!

Francesca Michielin: “È andata bene sono contentissima”. Ecco l’annuncio tanto atteso dell’ex vincitrice di X Factor.

Francesca Michielin, cantautrice, direttrice d’orchestra e scrittrice, ha conseguito la laurea al Conservatorio Agostino Steffani (Castelfranco Veneto, Treviso), in canto Jazz. Un bellissimo 110! Ormai, è un’artista a 360 gradi che vanta già una carriera brillante alle spalle. Ora, il suo futuro continua a splendere sempre di più. Nonostante i sacrifici, l’impegno che ha messo negli studi non è andato perduto e dopo anni ha raggiunto il traguardo tanto atteso. Le mancava solo la consacrazione con la corona d’alloro!

Alla laurea erano presenti i nonni, i genitori e tutti i suoi amici. La giornata è stata carica di emozioni e ricca di festeggiamenti. Il grande evento, tra l’altro, precede di poco il suo 27 esimo compleanno. Sicuramente se lo ricorderà molto bene e lo festeggerà con una consapevolezza diversa. Scopriamo tutti i dettagli legati a questo meraviglioso evento, annunciato a sorpresa sui social.

“È andata bene sono contentissima”: Francesca Michielin si è laureata!

Finalmente il ciclo di studi è terminato. La Michielin ha discusso una tesi sullo statunitense Charles Mingus, noto pianista, contrabbassista e compositore jazz. Fuori dal Conservatorio alcuni giornalisti sono riusciti a strapparle qualche parola. Ecco cosa ha rivelato in quel momento intriso di gioia e soddisfazione:

“È un momento emozionante: […] Non mi aspettavo tutti questi parenti però è da due anni che non festeggiamo niente, per via della pandemia, quindi oggi ce la godiamo”.

L’annuncio è arrivato a sorpresa tramite alcune stories pubblicate sul profilo Instagram della cantante. È stato postato anche un video, di breve durata, corredato da tutti gli spezzoni dei momenti più importanti della giornata. È partito con la discussione della tesi per poi arrivare fino all’incoronazione con la corona d’alloro e terminare con i festeggiamenti con tutti i parenti e gli amici. In sottofondo la voce fuori campo della Michielin:

“Io avevo paura di non riuscire più a meravigliarmi, a stupirmi di non poter più condividere momenti di felicità. E poi…”.