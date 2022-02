Matilda è famosissima: ma sai di chi è figlia? Non ci crederai

Matilda: di chi è figlia qesta famosissima piccola chef? Ha conquistato il favore del pubblico, sia in tv che sui social!

Matilda è una giovanissima cuoca provetta! D’altronde “buon sangue non mente”. È la figlia di un celebre chef pluristellato americano. La ragazza si è distinta fin da subito all’interno del mondo culinario e ha deciso di seguire le orme del papà. Avete capito di chi stiamo parlando? Tutti voi avrete sicuramente sentito parlare di questo personaggio. Vi diamo un indizio. Si tratta di uno chef temuto da moltissimi aspiranti cuochi. Avete capito adesso?

Ebbene, sì. Parliamo di Gordon Ramsay. In questo caso, il detto “tale padre, tale figlio” è proprio azzeccato. Matilda Ramsay è approdata nel mondo televisivo da piccolissima riscuotendo un grande successo. A seguire ha continuato la sua avventura sbarcando anche sui social aprendo il profilo “TillyRamsay”. Attualmente ha moltissimi follower e amicizie famose. Si tratti di volti noti che fanno parte, come lei, del mondo dello spettacolo.

Matilda Ramsay: tutto su di lei e la sua carriera

Matilda, classe 2001. Figlia del celebre chef Gordon e di Tara, nota autrice di libri di cucina, era apparsa in tv all’età di quattro anni, nel programma “The F Word”, a fianco del suo amato papà. Successivamente a preso parte anche a “Masterchef Junior” ed “Hell’s Kitchen”. La ragazza possiede delle grosse potenzialità, oltre alle spiccate doti culinarie, che i produttori televisivi non hanno potuto lasciarsela scappare, infatti, nel 2015 viene prodotto uno show che la vide protagonista ed ha coinvolto tutta la sua famiglia “Matilda and the Ramsay Bunch”.

La ragazza non si è fermata un attimo e ha preso parte ad un altro show, andato in onda su Sky e che ha coinvolto nuovamente la sua famiglia, intitolato “Matilda Ramsay”. Esattamente due anni dopo il primo show, nel 2017 ha pubblicato un libro che ha riscosso un enorme successo “Tilly’s Kitchen Takeover”. Ovviamente, nell’arco della sua carriera non sono mancate e continueranno a non mancare le critiche mosse per via del suo essere “la figlia di…”. Matilda non si vede toccare da queste accuse e continua ad andare andare avanti per la sua strada!