Ilary: dopo i problemi di questi giorni, guai anche per la sorella Melory

Le ultime settimane non sono state troppo fortunate per la famiglia Blasi, prima i gossip su Ilary ed ora la tragedia per Melory.

Chiunque abbia anche solo una piattaforma social è venuto a conoscenza dell’ipotetica separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo la conferma dell’allontanamento tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, i fan si sono allarmati all’idea di perdere una delle coppie iconiche della televisione italiana. La notizia sembrava ufficiale: Totti e Ilary si sono detti addio. Invece, in questo caso la buona sorte è stata favorevole per la coppia. L’ex capitano ha pubblicato delle Instagram stories dove smentisce il divorzio reso così ufficiale dai media. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ma non del tutto…

Melory Blasi in crisi, brutte notizie per la sorella di Ilary

“Non è facile per me accettarlo, dopo tutti questi anni di impegno, studio e dedizione al mio lavoro” – sono state le parole di Melory Blasi – “Lo voglio affrontare così, con il sorriso e una linguaccia”. Nella sostanza, la sorella di Ilary ha perso il lavoro ed è attualmente disoccupata. Ebbene sì: anche i parenti delle star miliardarie possono vivere un momento difficile dal punto di vista economico e professionale. E’ proprio questo infatti il mito che Melory ha voluto sfatare, comunicando sui social la sua situazione professionale: “Spero di abbattere i pregiudizi che a volte vengono fatti dietro ad un semplice cognome!”.

Melory si è laureata nel 2012 in Ortottica presso l’Università Cattolica Del Sacro Cuore a Roma e – successivamente – ha conseguito la seconda laurea in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie a Tor Vergata. Una vita dedita allo studio e alla realizzazione professionale, nonostante la quale Melory si ritrova tutt’oggi senza un’occupazione. Nonostante questo, la sorella di Ilary non si è buttata giù ed ha dichiarato di voler cogliere l’aspetto positivo dell’inconveniente che l’ha travolta: “Essere mamma è già un lavoro, e anche molto impegnativo e, finché posso, mi godo la mia famiglia e la mia piccolina”.