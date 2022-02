Natalina di Don Matteo: Ecco cosa faceva prima di diventare famosa

Nathalie alias Natalia, la perpetua di Don Matteo e la sorella del dj David Guetta. Vi sveliamo qualche curiosità su di lei.

Classe 1958, la vita di Nathalie Guetta potrebbe essere la trama perfetta per un film. Avete presente quei personaggi particolari, ribelli e liberi che si pensa esistano solo nelle produzioni cinematografiche? Bene, a volte è possibile incontrare artisti così eccentrici ed originali anche nella vita reale. E’ questo il caso di Nathalie che, all’età di soli 16 anni, lasciò la Francia per diventare un’artista circense. La sorella del dj viaggiò così per tutta l’Europa – esibendosi in Belgio, Lussemburgo ed Olanda. Dopo sei anni di performance spettacolari, raggiunse Napoli – ove imparò l’arte degli spettacoli di burattini. Insomma, chi non scriverebbe una storia su di lei? Eppure, non è finita qui…nel 1989, non contenta, la 63enne approdò in televisione ospitata nel Maurizio Costanzo Show.

Nathalie Guetta: una vera artista di strada

Nathalie conquistò la fama e la notorietà con la nota fiction italiana Don Matteo, occasione nella quale interpretò la perpetua Natalia. Terence Hill e Nathalie diventarono così due colonne portanti della serie e la sorella del dj poté avere il trampolino perfetto per farsi strada nel panorama televisivo italiano.

Nel 2018 partecipò a Ballando con le stelle, mentre attualmente Nathalie è ospite fissa a Stasera tutto è possibile. Nonostante abbia vissuto un’esistenza particolarmente intensa, quattro anni fa Guetta ha dichiarato di aver un solo rimpianto: “Oggi non sono una moglie, non sono una madre, non ho nulla, non mi è rimasto niente” – nel 2020 infatti l’attrice e artista diceva addio al marito Yudiel Sanchenz, con il quale c’erano 17 anni di differenza. Attualmente, la donna non ha più fatto riferimento alla sua vita privata, rimane però uno degli ospiti più frizzanti del programma condotto da Stefano De Martino.