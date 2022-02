Cucina: un secondo piatto, veloce, economico e dietetico

Vediamo insieme una ricetta super veloce ma sempre buonissima ed in questo caso anche molto dietetica, e quindi amica della nostra linea.

Quando si avvicina l’ora di preparare il pranzo non sappiamo mai cosa fare, ed oggi vi aiutiamo noi con un secondo piatto velocissimo ma davvero ottimo.

E siamo assolutamente sicuri che piacerà sia ai grandi che hai piccoli, perchè lo abbiamo provato direttamente.

Non perdiamoci quindi in ulteriori chiacchiere e vediamo di che cosa si tratta e cosa ci serve per prepararlo.

Secondo piatto: leggero e amico del colesterolo

Iniziamo con il dire che molte persone hanno problemi con il colesterolo alto, si parla di circa 4 su 10 in base ai dati della Fondazione Veronesi.

Per questo motivo bisogna seguire assolutamente una dieta ricca, sana e molto bilanciata e soprattutto buono, così tutti siamo anche più felici.

La ricetta che vi proponiamo oggi ha meno di 100mg di colesterolo in totale, stiamo parlando delle sarde ripiene.

Ma ecco cosa ci occorre per prepararle, secondo l’Associazione Italiana Amici del Cuore:

600 g di sarde

50 g di parmigiano reggiano

50 g di olio extravergine di oliva

una tazza di pangrattato

qualche spicchio di aglio

una manciata di capperi

qualche foglia di prezzemolo

sale e pepe a piacimento

Questo piatta fantastico è anche povero di calorie sono circa 411 e questo ci permette di mangiarle anche se stiamo seguendo un regime alimentare per perdere peso.

E, cosa importantissima le sarde sono uno tra i pesci che si trova al prezzo più basso in assoluto.

Ma iniziamo con la preparazione, dove ovviamente dobbiamo pulire le nostre amiche sarde togliendo tutte le interiora.

Volendo, questo passaggio lo possono fare anche quando compriamo il pesce direttamente, nel mentre, in una ciotola mettiamo il pangrattato, l’aglio ed il prezzemolo tritato.

Aggiungiamo poi il parmigiano, l’olio extra vergine di oliva, i capperi, il sale e dil pepe, e con l’aiuto di un cucchiaino riempiamo le nostre sarde.

Mettiamole poi sulla nostra teglia del forno, che abbiamo ricoperto in precedenza con un foglio di carta forno, e facciamole cuocere a 180 gradi per circa 30 minuiti.

Un piatto da leccarsi letteralmente i baffi che anche i più piccoli in casa adoreranno, fidatevi di noi, che fa bene al nostro cuore e alla nostra linea!