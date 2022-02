Quando sei nato? Ecco cosa rivela il tuo karma

In quale anno sei nato? Se vuoi scoprire se il tuo Karma è positivo o negativo devi assolutamente provare questo test. Sei curioso di sapere la verità? Vediamo insieme di cosa si tratta e come funziona.

Oggi scopriremo come il Karma incide nella tua vita, non tutti sanno che l’astrologia permette di scoprire alcuni dettagli della propria personalità a partire dalla un piccolo indizio, ovvero la nostra data di nascita.

All’interno dell’astrologia karmica esistono i nodi lunari, questi sono suddivisibili in due categorie:

Il Nodo Lunare Nord (detto Nodo Ascendente) e Nodo Lunare Sud (detto Nodo Discendente) questi rappresentano il passato ed il futuro della nostra esistenza.

Per scoprire come è messo il nostro Karma dobbiamo basarci sul Nodo Nord, questo ci aiuta a capire il futuro e soprattutto come potremmo fare per raggiungere l’obiettivo che siamo prefissati.

Andiamo a scoprire in base alla nostra data di nascita come è messo il nostro Karma e cosa ci dobbiamo aspettare in futuro. Siete curiosi di vedere di cosa si tratta?

Leggi anche->“Una preghiera per chi manda le figlie a scuola vestite come tr…”

L’anno in cui sei nati rivela il tuo Karma

Se non hai mai provato a pensare a quale potrebbe essere il tuo tema natale, non preoccuparti, ti riveliamo noi la posizione dei Nodi Lunari di anno in anno.

Infatti in base alla nostra data di nascita possiamo trovare il segno corrispondente al nostro Nodo Nord nella luna e possiamo scoprire la nostra missione.

Nodo Nord in Ariete:

Se sei nato tra l’8 luglio 1930 e il 29 dicembre 1931; tra il 26 gennaio 1949 e il 26 luglio 1950; tra il 20 agosto 1967 e il 20 aprile 1969; tra il 7 aprile 1986 e il 3 dicembre 1987. La tua missione nella vita è quella di trovare il coraggio di correre il rischio. Nodo Nord in Toro: Se sei nato tra il 29 dicembre 1928 e il 7 luglio 1930; tra il 3 agosto 1947 e il 25 gennaio 1949; tra il 20 febbraio 1966 e il 19 agosto 1967; dal 12 settembre 1984 al 7 aprile 1986; dal 14 aprile 2003 al 27 dicembre 2004. La tua missione nella vita è imparare a fidarti di te stesso. Se il tuo Nodo Nord è in Gemelli: La tua data di nascita si trova tra il 3 dicembre 1945 e il 2 agosto 1947; tra il 26 agosto 1964 e il 19 febbraio 1966; tra il 16 marzo 1983 e l’11 settembre 1984; tra il 14 ottobre 2001 e il 13 aprile 2003. La tua missione nella vita è imparare ad esplorare le novità. Nodo Nord in Cancro: Se sei nato tra l’11 maggio 1944 e il 2 dicembre 1945; tra il 24 dicembre 1962 e il 25 agosto 1964; tra il 21 settembre 1981 e il 16 marzo 1983; tra il 10 aprile 2000 e il 14 ottobre 2004 La tua missione nella vita è imparare ad apprezzare la tua vulnerabilità. Nodo Nord in Leone: Se sei nato tra il 22 novembre 1942 e l’11 maggio 1944; tra l’11 giugno 1961 e il 24 dicembre 1962; tra il 6 gennaio 1980 e il 21 settembre 1981; tra il 21 ottobre 1998 e il 9 aprile 2000. La tua missione nella vita è affidarsi alla tua creatività personale. Se il tuo Nodo Nord è in Vergine: La tua nascita è tra il 25 maggio 1941 e il 22 novembre 1942; tra il 15 dicembre 1959 e l’11 giugno 1961; tra il 6 luglio 1978 e il 13 gennaio 1980; tra il 26 gennaio 1997 e il 20 ottobre 1998. La tua missione nella vita è quella imparare ad avere più intuito. Nodo Nord in Bilancia: Se sei nato tra il 12 settembre 1939 e il 25 maggio 1941; tra il 17 giugno 1958 e il 16 dicembre 1959; tra l’8 gennaio 1977 e il 6 luglio 1978; tra il 1 agosto 1995 e il 25 gennaio 1997. La tua missione nella vita è imparare ad essere altruista. Nodo Nord in Scorpione: Se sei nato tra il 4 marzo 1938 e il 12 settembre 1939; tra il 5 ottobre 1956 e il 17 giugno 1958; tra l’11 giugno 1975 e l’8 gennaio 1977; tra il 2 febbraio 1994 e il 31 luglio 1995. La tua missione nella vita è imparare ad avere fiducia nel prossimo. Se il tuo Nodo Nord è in Sagittario: La tua data di nascita è tra il 15 settembre 1936 e il 4 marzo 1938; tra il 3 aprile 1955 e il 4 ottobre 1956; tra il 28 ottobre 1973 e l’11 giugno 1975; tra il 2 agosto 1992 e il 2 febbraio 1994. La tua missione nella vita è imparare ad avere fede. Nodo Nord in Capricorno: Se sei nato tra il 9 marzo 1935 e il 14 settembre 1936; tra il 10 ottobre 1953 e il 2 aprile 1955; tra il 29 aprile 1972 e il 28 ottobre 1973; tra il 19 novembre 1990 e il 2 agosto 1992. La tua missione nella vita è lavorare per i tuoi obiettivi. Nodo Nord in Acquario: Se sei nato tra il 25 giugno 1933 e il 7 marzo 1935; tra il 29 marzo 1952 e il 10 ottobre 1953; tra il 3 novembre 1970 e il 28 aprile 1972; tra il 23 maggio 1989 e il 18 novembre 1990. La tua missione nella vita è superare l’eccessivo bisogno di approvazione esterna. Nodo Nord in Pesci: La tua data ricorre tra il 29 dicembre 1931 e il 24 giugno 1933; tra il 27 luglio 1950 e il 6 marzo 1952; tra il 20 aprile 1969 e il 2 novembre 1970; tra il 3 dicembre 1987 e il 22 maggio 1989; tra il 23 giugno 2006 e il 18 dicembre 2007. Leggi anche->Diabete: questi semi abbassano la glicemia del 39%, ecco lo studio

La tua missione nella vita è abbracciare la sensibilità e scoprire i lati migliori della tua personalità.