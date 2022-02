Alimentazione: i grassi buoni che non devono mai mancare

Esistono dei grassi che sono indispensabili all’interno di una sana alimentazione. Sai quali sono? Vediamo insieme di cosa si tratta e come mai sono così importanti.

Stai cercando di rimetterti in forma per l’estate e hai deciso di eliminare tutti i cibi grassi? La maggior parte delle persone pensa che sia la scelta migliore, ma in realtà esistono alcuni alimenti grassi che sono essenziali per il benessere del nostro organismo.

Spesso i cibi grassi fanno scattare all’interno delle persone una sorta di campanello d’allarme, la prima cosa che si pensa è: fanno ingrassare e alzano i livelli di colesterolo.

Niente di più sbagliato, infatti in realtà quando parliamo di cibi grassi non intendiamo di certo cibo spazzatura o fast-food ma bensì di grassi buoni e utili per il corretto funzionamento del metabolismo.

Siete curiosi di scoprire quali sono? Andiamo a scoprire di cosa si tratta e perché sono indispensabili.

Grassi sani: ecco perché sono indispensabili

Come dicevamo all’interno di una alimentazione sana ci devono essere anche i grassi “buoni” e utili per il corretto funzionamento dell’organismo. Poi ovviamente esistono anche i grassi nocivi, che sono altamente sconsigliati per via delle conseguenze sulla salute e che possono portare ad una serie di rischi come malattie anche gravi.

Bisogna imparare a distinguere queste due categorie, solo così riusciremo a seguire un’alimentazione sana e nutriente. Per prima cosa parliamo di quantità, quindi quanti grassi possiamo assumere quotidianamente? In realtà varia da persona a persona in base al proprio stile di vita e allo stato di salute che si ha.