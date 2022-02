Levante: ecco la sua bellissima figlia

Levante: finalmente mamma! La nota cantante ha partorito una splendida bambina, nata dall’amore con Pietro Palumbo.

Levante è diventata mamma, per la prima volta. L’unione con l’avvocato Pietro Palumbo, ha portato alla nascita di una bellissima bambina. Palumbo è sempre stato lontano dai riflettori ed anche la gravidanza della nota cantante italiana è stata tenuta all’oscuro. Giusto sui social la neo mamma aveva pubblicato un tenero messaggio in cui annunciava di essere in dolce attesa.

Finalmente Pietro Palumbo e la cantante siciliana sono diventati genitori. I due sono felici più che mai. Il nome scelto per la bambina è Alma Futura, splendido! La nascita della piccola è stata annunciata attraverso i canali social. Non sono tardate le congratulazioni con moltissime reazioni, commenti e messaggi di profondo affetto e vicinanza da parte dei fan, dei colleghi del mondo dello spettacolo ed degli amici.

Levante: è nata Alma Futura

La gravidanza è sempre stata trattata con massimo riserbo. Occasionalmente sono state postate alcune foto sui social. All’epoca dell’annuncio era spuntato, sul profilo di Levante, un dolcissimo post con un messaggio molto commovente dedicato all’arrivo della bimba. Ecco le sue parole:

“Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, […] e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, […]. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.

