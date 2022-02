Capelli che cadono? Ecco la maschera fai da te dal risultato incredibile

Hai problemi di perdita di capelli? ecco la maschera naturale che ti cambierà la vita. Vediamo nel dettaglio quali ingredienti servono e come farla in casa.

Se nell’ultimo periodo hai notato una perdita eccessiva di capelli, è arrivato il momento di prenderti cura di te stessa e della tua chioma.

Non sottovalutare mai il problema, potrebbe essere un problema passeggero come il cambio di stagione oppure potrebbe trattarsi di stress. Ma non preoccuparti, nell’articolo di oggi ti sveleremo un trucco che ti aiuterà a sconfiggere la perdita di capelli.

Sappiamo tutti quanto sia importante prendersi cura della nostra capigliatura, spesso però abbiamo a che fare con prodotti davvero troppo costosi, ma con il metodo che ti sveleremo tra poco non avrai più scuse.

Vediamo insieme la maschera magica per capelli che ti cambierà la vita.

Maschera per capelli: ecco cosa serve e come preparala

Come dicevamo prendersi cura dei propri capelli è una cosa seria, ecco perché è fondamentale fermarsi per qualche secondo e dedicare del tempo a noi stesse. Oggi ti sveleremo un rimedio fai da te per ripristinare la salute della nostra chioma.

La maschera che andremo a preparare vi aiuterà a rafforzare i capelli e sopratutto vi aiuterà a non perderli più.

Siete curiosi di scoprire quali sono gli ingredienti segrete? la maschera è a base di yogurt, grazie a questo ingrediente naturale i vostri capelli splenderanno. Ma non è finita qui, vi serviranno anche altre cose, vediamo insieme come prepararla.

Vi servirà:

un vasetto di yogurt

2 tuorli d’uovo

due cucchiai di aceto di riso

due cucchiai di olio di oliva.

Ora mescolate tutti gli ingredienti insieme e andate ad applicare la maschera sui capelli per almeno 45 minuti. Per avere un risultato ancora migliore vi consigliamo di coprire la vostra chioma con una pellicola, per risciacquare utilizzate del tè verde .

