Semi di chia: l’impacco che non ti immagini per un effetto wow

Semi di chia: vuoi curare e far risplendere il tuo viso? Provali per realizzare un impacco anti-age. Otterrai degli ottimi risultati!

Contrastare i segni del tempo senza spendere cifre esorbitanti? Sì, è possibile. Gli inestetismi della pelle e le rughe si possono contrastare in molti modi. Oggi, vedremo come con dei semplici semi di chia si possano realizzare degli ottimi impacchi di bellezza per il viso donandogli una luce nuova. Avrete sicuramente sentito parlare di questi semini. Sono conosciuti principalmente per il loro utilizzo in cucina.

Presentano molte proprietà benefiche tra cui: omega 3 – 6, ferro, fosforo, calcio, rame, manganese, magnesio e selenio. Sapevate che possono essere impiegati per la realizzazione di trattamenti di bellezza? Ecco come creare un impacco anti-age, fai da te, per rendere il viso splendete e contrastare la screpolatura della pelle cui contribuisce anche il freddo, in questo periodo.

Semi di chia: ricetta impacco viso anti-age

Il trattamento di bellezza a base di semi di chia è indicato per mantenere in salute la pelle. Va fatto 1 volta ogni 10 giorni. Vediamo cosa ci occorre:

Ingredienti:

semi di chia (1 cucchiaino)

(1 cucchiaino) succo di limone (1 cucchiaino)

(1 cucchiaino) olio d’oliva o di cocco (2 cucchiaini)

Preparazione e modo d’uso:

Prendere una ciotola ed assemblare tutti gli ingredienti. Mescolare ed ottenere un composto pastoso. Applicare sul viso, in piccole dosi. Preparare la pelle e pulirla con un detergente. Applicare il prodotto e stenderlo principalmente sulla zona T (fronte, naso e mento) e sulle guance.

Lasciare in posa per 20 minuti. Trascorso il tempo, rimuoverlo con un dischetto di cotone, inumidito con dell’acqua tiepida. Procedere con l’applicazione di un tonico (per restringere i pori). Concludere applicando un filo di crema, che varierà a seconda del tipo di pelle di ognuno.