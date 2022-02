Salute: 3 bevande che purificano il fegato velocemente

Prendersi cura della salute del proprio organismo è importante: ecco 3 bevande che purificano il fegato velocemente e in maniera efficace

Avere un fegato in salute è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo. Mantenere il nostro corpo in forma, infatti, è possibile grazie alle nostre corrette abitudini di vita, come, ad esempio, l’alimentazione. Ciò di cui ci cibiamo, infatti, è determinante per i nostri organi.

In questo articolo vogliamo parlarti di alcuni metodi utili per purificare il fegato e contribuire a mantenerlo in forma. Si tratta di soluzioni naturali fai da te che potrai realizzare comodamente in casa tua. Ecco dunque 3 bevande che purificano il fegato velocemente.

3 bevande che purificano il fegato. Prova a realizzarle tu

Il ruolo del fegato per la nostra digestione è fondamentale, inoltre, ci aiuta a mantenere un corretto funzionamento del nostro organismo e contribuisce a farci restare in forma. Ciò che mangiamo, infatti, è determinante per la salute del nostro corpo. Ragion per cui è importante mantenere una dieta sana.

Un fegato che funziona male perché è sovraccaricato da cibi nocivi, potrebbe svolgere in maniera errata il suo funzionamento. Si potrebbe assistere ad un importante accumulo di tossine, poi messe in circolo nel nostro organismo.

Tra i sintomi più comuni, indici di un fegato congestionato, ci sono l’insonnia, i disturbi digestivi, la pelle giallastra, il mal di testa e la diffusa stanchezza. Ecco dunque 3 bevande che purificano il fegato.

Menta con limone e arancia

Bevanda fresca e naturalmente dolce, ricca di antiossidanti che contribuiscono a purificare il fegato.

Ingredienti:

1 manciata di menta;

Mezzo bicchiere di succo di limone;

Mezzo bicchiere di succo di arancia;

1 litro d’acqua.

Preparazione:

Metti l’acqua e la menta in una pentola e fai bollire per circa 5 minuti. Successivamente spegni il fuoco e lascia riposare. Poi versa il succo di limone e quello di arancia e mescola bene, aggiungi poi l’infuso di menta e mescola ancora. Utilizzando un setaccio, filtra il liquido in un bicchiere e gusta la bevanda.

Zenzero con limone

Zenzero e limone sono due alimenti che riescono a favorire la digestione e hanno potenti proprietà antinfiammatorie. Aiutano a combattere i grassi e a purificare l’organismo dalle tossine.

Riempite un barattolo con acqua, poi, dopo averlo lavato e sbucciato, inserite alcuni pezzettini di zenzero e spremete mezzo limone.

Tè di tarrasaco

Questa bevanda stimola la funziona epatica del grasso disintossicante.

Fai semplicemente bollire l’acqua (circa un litro) e, raggiunto il punto di ebollizione, aggiungi un cucchiaio di tarassaco. Aspetta 20 minuti a fuoco spento e versa in un bicchiere o in una tazza.