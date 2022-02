Salute orale: ecco le abitudini che la rovinano, da non credere

L’igiene orale è fondamentale, non solo per la salute della bocca stessa, ma anche per poter sfoggiare un bel sorriso. Ecco cosa NON fare.

Occuparci della salute di denti e bocca è fondamentale, non solo per lo stesso apparato gengivale, ma anche per la nostra estetica ed autostima. Una bocca per igienizzata significa avere un sorriso smagliate. Nonostante sia una pratica – ovviamente – comune, alcuni di noi compiono degli errori inconsapevolmente. Oggi, analizzeremo gli atteggiamenti scorretti più comuni: ecco cosa bisogna NON fare.

Igiene orale: cosa NON fare

Stuzzicadenti : è una pratica molto comune quella di rimuovere il cibo incastrato fra i denti con lo stuzzicadenti. In realtà, non esiste atteggiamento più pericoloso per la nostra bocca. Prima di tutto, lo stuzzicadenti potrebbe provocare delle lesioni alle gengive o peggio, delle schegge di legno potrebbero rimanere incastrate tra le papille gengivali. Di conseguenza, se avete bisogno di rimuovere eventuali elementi esterni, sarebbe meglio utilizzare il filo interdentale . Ci teniamo a precisare che – tecnicamente – la pratica dovrebbe essere quotidiana per una corretta igiene orale.

