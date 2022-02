Lavatrice: 3 trucchi per non far scolorire i capi!

Come evitare di far scolorire il bucato dopo ripetuti lavaggi in lavatrice? Esistono alcuni rimedi naturali che potrebbero aiutarti: vediamoli insieme!

I vestiti colorati, si sa, possono diventare un problema se lavati molte volte in lavatrice perché hanno la tendenza a scolorire, lavaggio dopo lavaggio. Cosa si può fare quindi per mantenere il bucato sempre perfetto come al primo lavaggio? Ecco per te qualche consiglio semplice, ecologico ed economico!

A scolorire in lavatrice sono soprattutto i capi di colore nero, ecco perché per questi servono accorgimenti particolari. Spesso nei supermercati si trovano prodotti appositi per i vestiti di questo colore, ma ci sono dei rimedi più economici che possiamo mettere in atto con semplici ingredienti che possiamo anche trovare a casa.

Bucato, come non farlo scolorire in lavatrice? Ecco i trucchi

Non solo la convenienza economica, ma anche l’eco-sostenibilità è assicurata grazie a questi trucchetti che puoi usare durante una lavatrice di capi neri o di colorati.

Per non fare scolorire i tuoi panni in lavatrice puoi provare uno tra questi tre rimedi, a tua scelta:

Sale (quantità: mezza tazza). Da aggiungere al bucato, aiuta a fissare il colore evitando che questo venga smacchiato. Inoltre permette di rimuovere efficacemente anche tutti gli aloni di sudore, che solitamente sono molto difficili da far scomparire. Bicarbonato di sodio (quantità: mezza tazza). Come per il sale, il bicarbonato va aggiunto al bucato per ravvivarne i colori permettendo anche l’eliminazione delle macchie più difficili. Ma non solo: il bicarbonato ti aiuterà anche a rimuovere i cattivi odori.

Soluzione di acqua e acido citrico al 20% (quantità: un bicchiere). Questa soluzione è perfetta per preservare il nero dei tuoi capi ma svolge la funzione anche di ammorbidente naturale.

Altri consigli utili

Non è finita qui, però, perché esistono dei trucchetti che puoi mettere in atto anche quando i tuoi capi, purtroppo, sono già scoloriti. In questi casi, se i capi scoloriti sono di colore nero, puoi provare ad aggiungere durante il ciclo di risciacquo successivo al lavaggio, una tazza piena di caffè americano o di the nero. Il risultato ti stupirà!

Per evitare di scolorire i tuoi capi scuri durante l’asciugatura è bene non esporli al sole o, in caso li si voglia proprio fare asciugare all’aperto, di stenderli al rovescio: in questo modo l’eventuale scolorimento dovuto ai raggi del sole rimarrà all’interno, preservando invece la parte esterna.

Inoltre, nel momento del lavaggio, è bene lavare i capi scuri separatamente da tutti gli altri colorati, inserirli in lavatrice sempre a rovescio (evitando così le eventuali macchie di residui di detersivi che si potrebbero formare sulla loro superficie) e a basse temperature con un programma a loro dedicato.

