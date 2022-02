Gemma Galgani al vetriolo contro Nadia, ecco cosa è successo: sfogo incredibile per la dama torinese dopo gli ultimi avvenimenti.

A quanto pare Gemma ha una nuova rivale a Uomini e Donne, dopo l’addio di qualche mese fa di Isabella Ricci (che ha trovato l’amore); già dai tempi di Leonardo, c’era stato un accenno di competizione con Nadia, ma è di recente, con Massimiliano, che la situazione è degenerata.

Recentemente, la dama torinese si è scagliata contro la romana e contro Tina, non risparmiando colpi e accuse; ecco cosa è successo tra le due al dating show, Gemma davvero fuori controllo.

Gemma Galgani contro Nadia, ecco cosa è successo: le accuse della torinese

Dopo aver avvistato Massimiliano nel parterre maschile, Gemma si era di nuovo accessa ed era pronta ad iniziare una nuova frequentazione. Il suo entusiasmo è stato spento però sul nascere perché, dopo essere uscito con lei, il cavaliere è uscito anche con Nadia ed ha confessato di voler frequentare lei, mentre mantenere solo un rapporto d’amicizia con la Galgani.

Ritornata in studio dopo la puntata che le ha aperto gli occhi, la Galgani ha sparato a zero sia contro la Cipollari, ritenuta un “bagaglio pesante” per i suoi attacchi e colpevole, secondo la dama, di allontanare gli uomini che si avvicinano a lei, sia contro Nadia.

Secondo la Galgani, Nadia sarebbe stata poco corretta: dopo l’invito a ballare a Leonardo, avrebbe passato l’esterna con Massimiliano solamente a parlare male di lei. Pronta la replica di Nadia, che in realtà è sembrata sempre molto onesta e composta: “Io non ce l’ho i problemi tuoi…Io non li ho…Lo vuoi capire? Non ho paura di niente e di nessuno…” la sua risposta alla torinese, con un tono comunque molto pacato.

Come facilmente intuibile, la Cipollari è andata contro Gemma, ma nemmeno Gianni ha dato ragione alla Galgani: “Massimiliano se avesse voluto te ti avrebbe scelto. Sei come quelle donne tradite che se la prendono con l’amante del marito…Non ha senso…Perchè ti arrabbi con Nadia? Non ha fatto nulla” il commento dell’opinionista.

Gli animi tra le due sono ormai accesi e una nuova rivalità è nata: come andrà a finire tra le due? E soprattutto: nascerà qualcosa fra Nadia e Massimiliano?