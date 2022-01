Sonno: il massaggio da fare ai piedi per rilassarsi

Sai che esiste un massaggio da fare ai piedi che può stimolare il sonno? In questo articolo te lo spieghiamo in semplici passaggi

I piedi possono essere un importante strumento di comunicazione con il nostro organismo. Possono infatti trasmettere relax e calma in tutto il corpo e, se si conoscono le tecniche, potrebbero anche favorire il sonno.

In questo articolo, infatti, vogliamo mostrarti un semplice massaggio da fare ai piedi per stimolare il sonno. Se infatti hai un po’ di difficoltà a prendere sonno o sei semplicemente curioso di provare nuovi metodi, continua con la lettura di questo articolo.

Massaggio ai piedi per stimolare il sonno. Ecco come funziona

Sono tante le culture che parlano dell’importanza della cura dei piedi per la salute e il benessere del nostro organismo. In particolare, le tradizioni orientali vedono nei piedi un importante punto di contatto tra i vari organi del nostro corpo.

Avere una corretta cura dei piedi e stimolarli, tramite il tatto, potrebbe infatti aiutare il nostro organismo a rilassarvi e favorire il benessere. Esiste, infatti, un massaggio ai piedi utile per stimolare il sonno e favorire un corretto riposo.

Questa tecnica è caldamente consigliata per quelle persone che svolgono una vita frenetica a casa del lavoro o di altri impegni. Cosa c’è di meglio, infatti, che tornare a casa la sera e cercare un modo efficace per rilassarsi e passare una notte in relax?

Secondo la riflessologia plantare, una metodologia che cerca il benessere dell’organismo mediante la conoscenza della “mappa dei piedi”, un massaggio ben fatto potrebbe:

Rafforzare il sistema immunitario;

Favorire la digestione;

Ridurre la sensazione di fatica;

Migliorare la circolazione;

Alleviare la sensazione di stanchezza;

Aiutare contro l’artrite;

Combattere lo stress.

Se volete quindi provare il massaggio ai piedi per stimolare il sonno, dunque, seguite questi semplici passaggi e provatene gli effetti prima di andare a dormire: