Un’importante possibilità per i giovani agricoltori che potranno avviare delle imprese nella regione del Friuli Venezia Giulia. Questo quanto annunciato dalla Giunta.

Sicuramente un modo per far sì che ci sia un ricambio generazionale nell’attività agricola della regione Friuli Venezia Giulia. La sostanziale cifra messa in “campo” è di 3.400.000 euro, in questo modo i giovani potranno avviare le proprie imprese agricole.

Questo è quanto annunciato dall’Assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montane della regione italiana, Stefano Zannier.

Chi sono i candidati che possono usufruire del bando, in che modo e quando

“Sostenere giovani che per competenza e formazione siano in grado di guidare i processi di crescita e di sviluppo delle loro aziende garantendo la qualità dei prodotti “, questo quanto dichiarato dall’ Assessore Zannier.

La possibilità di accedere al bando è rivolta a tutti coloro che siano già proprietari di una azienda e nel momento in cui viene presentata la domanda va allegata tutta la documentazione in merito.

Va presentato anche il piano finanziario e un cronoprogramma che dimostri la serie di attività che si ha intenzione di realizzare.

Inoltre i candidati devono essere in possesso di una laurea nel settore naturalistico, oppure agrario ed equivalenti. La possibilità è aperta anche a coloro che abbiano conseguito un diploma di perito agrario. Infine la porta è aperta anche a chi abbia frequentato dei corsi specifici in materia agraria.

Per quanto riguarda l’età, dovrà essere compresa tra i 18 anni e i 41, non compiuti. La data da memorizzare è il 30 giugno 2022. La domanda va sottoposta entro questo limite, nel momento in cui verrà pubblicato il bando sul Bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia.

Una graduatoria con i nominativi e relativi punteggi dei beneficiari del bando da 3.4 milioni verrà successivamente pubblicata.

L’agricoltura è un settore molto strategico per l’economia ed è giusto che vada supportato dando la possibilità ai giovani agricoltori del Friuli di fare impresa nella loro regione.

