Anna Tatangelo: bellissima nell’immagine del nuovo anno!

Anna Tatangelo è bellissima nell’immagine del nuovo anno: la cantante e conduttrice ha dato così il benvenuto al 2022.

Il 2021 è stato un anno di grandi cambiamenti per Anna Tatangelo; non soltanto si è messa in gioco come conduttrice alla guida di Scene da un matrimonio, ma ha anche ritrovato l’amore dopo la chiusura definitiva con Gigi D’Alessio.

Presentissima in tv anche grazie ad All Together Now, la Tatangelo si gode quindi il successo lavorativo e l’amore del rapper Livio Cori, capace di farle di nuovo battere il cuore; motivi sufficienti per festeggiare al meglio questo 2022, che ha aperto con una foto che la ritrae bellissima.

Anna Tatangelo bellissima per il nuovo anno: sensualità immensa

Apprezzata sin da giovanissima per la sua voce, Anna è stata sempre anche un sinonimo di bellezza e sensualità; a 34 anni ha raggiunto una maturità sorprendente, che pare aver aumentato tutto il suo fascino.

Amante del fitness, la cantante si allena costantemente per mantenere il corpo scolpito che non ha problemi a mostrare; quest’estate l’abbiamo più volte vista in bikini e, sebbene per questo inizio di 2022 sia più coperta, la bellezza non ne risente di certo.

Per aprire il nuovo anno la Tatangelo ha infatti postato una foto in bianco e nero che la ritrae più sensuale che mai; con le mani sui capelli e lo sguardo penetrante, Anna indossa un vestito scollato coi bottoni, che sembrano proprio pronti ad esplodere in concomitanza col suo prosperoso décollété.

Leggi anche –> Paradiso delle signore: Flavia aggredisce Ludovica? Cosa succede

“L’inizio di un anno nuovo è sempre il momento in cui si stila la lista degli obbiettivi futuri. Prova a pensare a ciò che vuoi davvero …Cosa ti viene in mente?” scrive Anna interrogando i suoi fan; sicuramente, lei ha già stilato una fitta lista di obiettivi, dopo un 2021 che le ha regalato diverse gioie.

Leggi anche –> Una Vita anticipazioni: Lolita sta male, ma non forse non è solo stress

Tantissimi like alla foto, così come i commenti: su tutti spicca quello del compagno Livio Cori, sempre incantato dalla bellezza di Anna. Il rapper mette delle emoticon con gli occhi a cuoricino, dimostrando ancora una volta il suo amore per lei.