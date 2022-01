Il dolce perfetto per le feste natalizie è senza dubbio il torroncino al cioccolato, ma hai mai pensato di prepararlo senza zucchero? ecco la ricetta, facile e veloce.

Durante le feste natalizie non si può fare proprio a meno dei dolci, sicuramente oltre al panettone e al pandoro non può mancare il famoso torroncino, il tradizionale dolce di Natale.

Se state pensando di preparare un dessert non troppo complicato e anche a basso contenuti di grassi vi consigliamo di leggere questa fantastica ricetta.

Cosa state aspettando? preparatevi a lasciare a bocca aperta amici e parenti, sicuramente vi faranno moltissimi complimenti dopo aver assaggiato questo dolce fatto in casa.

Vediamo nel dettaglio la ricetta e come pepare il torroncino.

Leggi anche->Rompicapo: nell’immagine c’è un errore, è impossibile trovarlo!

Torroncino, ecco la ricetta facile e veloce

Se state pensando di preparare un dolce fatto in caso dovete assolutamente provare ad eseguire questa ricetta, che oltre ad essere molto buona è anche facilissima da preparare.

Per prima cosa vediamo quali sono gli ingredienti necessari per preparare il torrone:

300 gr di cioccolato fondente al 99%

200 gr di burro d’arachidi, in alternativa potreste usare burro di nocciole o crema 100% pistacchio

q.b. nocciole o pistacchi o arachidi interi spellati e tostati

Ora passiamo alla preparazione del dolce, per prima cosa dovete sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria, se volete che la vostra ricetta sia a basso contenuti di grassi è meglio scegliere un cioccolato fondente al 70%. Dopo prendete una parte del composto di cioccolato, aiutandovi con un pennello, rivestite la parte interna degli stampini scelti per fare il torrone fino a coprire bene i lati.

A questo punto lasciate riposare gli stampini nel frigorifero per circa 15-20 minuti e nel frattempo, sciogliete a bagnomaria il burro d’arachidi. Dopodiché versatelo in una ciotola capiente.

Dopo aggiungete al burro d’arachidi la frutta secca che preferite e mescolate, infine riprendete gli stampini dal frigorifero e riempiteli con il composto di burro d’arachidi. Lasciate riposare i torroncini per altri 10 minuti nel frigorifero fino a che si solidificano.

Chiudete per bene i vostri torroni con la cioccolata fondente avanzata e lasciateli riposare per due ore in frigo.

Leggi anche->Test: Scegli una immagine, svelerà la tua forza nascosta

Cosa ne pensate? questa ricetta è fantastica, correte immediatamente a prepararlo.