Uomini e Donne: Gianni Sperti contro la dama, ecco cosa succede

Uomini e Donne, Gianni Sperti si scaglia contro la dama: l’opinionista ancora una volta furioso, ecco cosa succede al dating show.

A Natale siamo tutti più buoni, ma questo spesso non vale per i vari programmi televisivi; quelle del dating show di Maria De Filippi sono infatti puntate prenatalizie più che scoppiettanti, piene di colpi di scena.

Solo la scorsa settimana, abbiamo assistito all’incredibile scelta di Andrea Nicole, che si è presentata in studio con Ciprian ammettendo di aver passato una notte di fuoco con lui, all’insaputa della relazione.

A questo punto caos in studio, con Gianni Sperti furioso come non mai che ha insultato pesantemente i due. La tronista, avendo scelto, ha abbandonato il programma, ma l’opinionista pare avere ancora da ridire all’interno col programma; ora si scaglia contro la dama.

Uomini e Donne, Gianni Sperti contro la dama: l’opinionista ancora duro

Spesso meno “fazioso” di Tina, anche Sperti non si tira mai indietro quando c’è da esprimere un’opinione, e molte volte ci va giù pesante. Come ben sappiamo, l’opinionista (così come d’altronde anche la Cipollari) non vede di buon occhio Marika Geraci, che dopo la delusione con Armando e aver provato a frequentare Marcello, è recentemente uscita con Luigi.

Per i due opinionisti (così come anche per l’Incarnato) la dama siciliana è finta e cerca solamente notorietà all’interno del programma, di cui sarebbe arrivata anche a parlar male.

Negli scorsi giorni infatti, Marika aveva accusato Luigi di essere stato scorretto dato che, secondo l’uomo, la redazione l’avrebbe “obbligato” a contattare la mamma di Roberta; sentendo queste parole, Armando non è riuscito a contenersi ed ha accusato la Geraci di essere falsa, poiché ha avuto lei stessa lo stesso comportamento di Luigi.

A questo punto, il cavaliere partenopeo parla di una presunta telefonata con Marika registrata, dove la dama avrebbe detto la frase che la “incastrerebbe”; la redazione si è rifiutata di sentire la registrazione senza il consenso di Marika, e così l’Incarnato ha chiesto apertamente alla dama di dare il consenso.

Inizialmente, Marika aveva risposto positivamente, ma poi il giorno successivo in studio ha ritrattato; “Allora per quanto riguarda la tua registrazione telefonica…Marika non ha dato il consenso…” le parole della De Filippi verso Incarnato, che hanno aperto il dibattito.

La dama si è subito difesa dicendo come voglia prendere parte al programma non per fare guerre ma per cercare l’amore: “Non ho dato il consenso perché Armando ha violato la mia privacy…” spiega la Geraci, che però pare non convincere più nessuno con le sue parole.

“I fatti sono questi: lui è disposto a portare una registrazione in cui Marika fa accuse precise alla redazione…Lei non dà il consenso…Quindi Marika non hai la coscienza pulita“ interviene deciso Gianni Sperti, che per quanto (come sottolineato) possa non avere simpatie per Armando, i fatti sembrano dargli ragione.

Caustica la dama nel difendersi: “Credete ad Armando…Sono quattro anni che vi prende per il cu**…Credetegli…” l’attacco diretto all’Incarnato, che dal canto suo continua a dire come Marcello (oggi lontano dallo studio) non sia mai interessato alla dama.

Marika conferma di essere uscita con Marcello solamente per una curiosità e spinta da alcuni lati del suo carattere, ma Gianni Sperti riporta l’argomento sulle presunte parole sulla redazione, molto caro all’opinionista; già nella situazione con Andrea Nicole e Ciprian abbiamo visto quanto Gianni ci tenga a difendere le persone che lavorano al programma.

“Continui a cambiare discorso, ma il focus è un altro: Armando dice che tu sei uscita con Marcello spinta dalla redazione…Del resto non m’interessa“ sentenzia Sperti, ma Marika pare non aver nessuna intenzione di dare il consenso per la telefonata.

La Cipollari mette così il punto sulla storia con la sua solita risolutezza: “Allora vuol dire che ha ragione lui“. Marika, dopo questo nuovo attacco, pare aver perso ancora più credibilità…riuscirà davvero a trovare l’amore?