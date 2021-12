Arriva l’allarme dal sito Pradeo riguardo la pericolosità di alcune applicazioni: fate massima attenzione a questa, c’è un malware all’interno

Arrivano nuovi alert riguardo alcune applicazioni per smartphone che potrebbero contenere malware dannosi per i nostri dispositivi. Il sito francese Pradeo, infatti, lancia l’allarme a tutti i navigatori e parla di un tipo di malware chiamato “Joker”.

Si tratterebbe di un sistema “mangia-soldi” che metterebbe in pericolo gli smartphone colpiti e i soldi dei loro proprietari. L’applicazione è ora sotto osservazione e si raccomanda la massima attenzione. Ecco che tipo di malware è “Joker” e di quale applicazione stiamo parlando.

“Joker”: il malware mangia-soldi che si nasconde nell’ applicazione Color Message

L’allarme lanciato dal sito francese Pradeo parla di un vero e proprio malware contenuto in una famosa applicazione. Il virus mangia soldi è stato soprannominato “Joker” e ora fa paura. Gli internauti sono avvisati.

L’applicazione si chiama Color Message, ed è un software per smartphone android utilizzato per scaricare sfondi ed emoji per le applicazioni di messagistica istantanea, come WhatsApp e Telegram. A lanciare l’allarme è stato il sto francese Pradeo che ha dichiarato di aver segnalato la pericolosità dell’applicazione direttamente a Google.

Il consiglio per i possessori di smartphone a tecnologia Android, dunque, è quello di evitare di scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo. Nel caso sia già presente sul telefono, occorre disinstallare subito l’applicazione.

Come funziona il malware Joker

Nonostante la notizia della pericolosità dell’app “Color Message” sia di questi giorni, il malware Joker non è totalmente sconosciuto. Si tratta infatti di un programma che riesce a infiltrarsi nei dispositivi degli utenti, insinuandosi all’interno di applicazioni difficilmente sospettabili.

Una volta scaricata l’applicazione “infetta”, Joker entra in modalità background e attiva servizi a pagamento, utilizzando i dati personali degli utenti. Parliamo di informazioni come contenuti di messaggi e lista dei contatti. In questo modo riesce ad aderire a servizi in abbonamento che prelevano soldi direttamente dal credito presente sulla scheda.

Attenzione, se avete verificato che il vostro dispositivo sia stato infettato da Joker, non basta disinstallare l’applicazione incriminata. È consigliabile, infatti, formattare lo smartphone, in quanto il malware resta all’interno del telefono anche in caso in cui l’applicazione venga disinstallata.