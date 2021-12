Love is in the air: Aidan tradita da Seyfi, ecco perchè

Vediamo meglio insieme che cosa succederò nella puntata di oggi per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 17 dicembre, abbiamo modo di vedere quello che sta succedendo tra Serkan ed Eda.

Chissà se poi la bella paesaggista riuscirà a rivelare la verità sulla figlia al proprietario della Artlife.

Iniziamo però con il dire che dopo aver fatto una incredibile scenata di gelosia ad Eda, perchè pensava stesse al telefono con un possibile fidanzato, quando in realtà era la figlia, Eda è davvero senza parole per la lite che ne è venuta fuori.

Aydan viene tradita dal suo confidente!

Il tutto perchè non ha ancora confessato che la piccola Kiraz è sua figlia, ed è sempre più convinta che non vuole mentire e quindi sta riflettendo seriamente su cosa fare.

Ma la sua amica Melo, vedendo Eda molto triste e sconsolata cerca di capire il motivo, ed insieme ad Ayfer capiscono che è davvero vicinissima al confessare tutto a Serkan.

Ma le due donne non sono assolutamente d’accordo con la decisione, secondo loro parlando apertamente con il bel imprenditore commetterebbe un grosso errore.

Sperano, infatti, che Eda non decida di parlargli direttamente faccia a faccia, perchè in quel caso non potrebbero intervenire, come hanno fatto con la lettera che aveva scritto per lui, confessando tutto.

Nel mentre, però Aydan ha deciso di dire tutta la verità al figlio ovvero che sta vivendo una relazione con Kemal.

La questa fatidica lettera non è mai stata consegnata, e la donna è davvero molto in ansia e non sa più come poter gestire tutte le falsità che ha detto.

Ma chi ha deciso che Aydan doveva essere sabotata? Non ci crederete mai è stato il suo confidente personale ovvero Seyfi.

Per vedere come si svilupperanno tutte le intricate storie non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti sempre su Canale 5 intorno alle 16.45 circa.