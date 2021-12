È ormai uno degli elettrodomestici del momento: la friggitrice ad aria. Ma sai come funziona? Ecco l’olio che puoi utilizzare!

Oggi diverse pietanze possono essere preparate con facilità grazie alla friggitrice ad aria. Questo strumento è diventato molto apprezzato anche nelle cucine italiane grazie alla sua versatilità e facilità di utilizzo. È prevista, infatti, una quantità di olio minore rispetto alle friggitrici classiche. Ma sai come funziona?

Non tutti, infatti, hanno ben chiaro come funziona e quali sono le quantità richieste per un corretto funzionamento della friggitrice ad aria. In questo articolo ti mostriamo quale olio puoi utilizzare e quali sono le quantità consigliate.

Friggitrice ad aria: ecco l’olio che puoi utilizzare!

La scelta per gli oli e i grassi da utilizzare con la friggitrice ad aria è molto ampia. L’olio designato può essere il classico olio di oliva o l’extravergine. La nostra scelta, infatti, dipenderà totalmente dalla ricetta che vogliamo preparare.

Anche se in piccole quantità, la friggitrice ad aria prevede infatti l’utilizzo dell’olio. Lo scopo è quello di rendere le nostre pietanze morbide e croccanti, tipiche di una frittura. Ricordiamo, inoltre, che non è necessario utilizzare l’olio nei casi in cui si voglia cucinare prodotti che già lo contengono.

La preferenza è quella di utilizzare l’olio extravergine d’oliva. Tuttavia, esistono delle pietanze che potrebbe richiedere altre tipologie di grassi e olii. Per scegliere correttamente, bisogna tener conto del punto di fumo dell’olio che vogliamo utilizzare. Si tratta della temperatura in cui ogni olio tende a rilasciare, appunto, fumo.

Inoltre, per scegliere correttamente l’olio da utilizzare, è importante ponderare la propria scelta sulla base della preparazione che si intende realizzare. Vi forniamo, dunque, una lista di olii e grassi consigliati, in base al loro punto di fumo più alto:

