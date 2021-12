Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel prossimo appuntamento per quanto riguarda la fiction Blanca.

Come sappiamo nelle serata di ieri è andata in onda un nuovo appuntamento con la fiction Rai che sta riscuotendo un incredibile successo di pubblico.

Stiamo parlando proprio di Blanca, ma vediamo insieme che cosa succederà nel prossimo appuntamento che si tratta del penultimo.

Per chi non lo sapesse Blanca è interpretata in modo magistrale dall’attrice Maria Chiara Giannetta, da Pierpaolo Spollon, Giuseppe Zeno e Ugo Dighero, solamente per citare i più famosi.

Blanca è in serio pericolo

Ma tutto l’intero cast è davvero molto affiatato e questo sembra aver creato un risultato davvero incredibile.

La domanda che si stanno facendo tutti i telespettatori è se Bianca deciderà di uscire con Nanni o con Liguori.

La puntata che abbiamo appena visto è stata davvero ricchissima di avvenimenti e di colpi di scena.

Quando Blanca ha scoperto della relazione che c’era tra Liguori e Marinella, ha deciso di mettere la parola fine.

Ma quando il figlio proprio di Marinella, viene rapito, ovviamente deve lavorare a strettissimo contatto con lei.

E decide quindi, dopo aver ascoltato alcune registrazioni che deve assolutamente intervenire in prima persona.

Ma, proprio in questo caso, il bellissimo e bravissimo cane Linneo resta ferito in modo molto grave.

Ma fortunatamente si salva ed il figlio di Marinella viene poi liberato, quindi un bellissimo lieto fine che tutti aspettavano.

Abbiamo avuto modo di vedere che c’era un traffico di reperti nazisti e Blanca è dovuta intervenire in prima persone, con una sorte di missione sotto copertura.

Liguori, ha poi confessato alla bella Blanca che la sua relazione con Marinella è terminata, e tra i due è scattato un bacio.

Ma arriviamo alle anticipazioni per la prossima puntata, dove Blanca e Liguori dovranno investigare su una ragazza che si stava laureando in ingegneria ma che scompare.

Il sospettato è un giovane che si chiama Piccardo ed a difenderlo sarà proprio la mamma dell’ispettore.

Ma questo aprirà poi una sorta di conto in sospeso con il passato di Liguori, e Blanca sarà in pericolo di vita, perchè chi la sta spiando deciderà poi di passare all’azione e di fare qualcosa.

Non ci resta che attendere il 20 dicembre per vedere nel dettaglio cosa succederà a Blanca e a Liguori.