Il torrone è un tipico dolce natalizio, avete mai provato a farlo in casa? Ecco una ricetta semplice e veloce, anche per i meno esperti.

Oggi proviamo a preparare comodamente a casa il torrone, tipico dolce delle festività natalizie. Per realizzarlo vi serviranno: 420g di zucchero, 200g di glucosio liquido o sciroppo di mais, 125g di miele, 2 albumi, 1 baccello di vaniglia, 150g di mandorle, 125g di nocciole e 40g di pistacchi. Questi sono gli ingredienti necessari, veniamo ora alla ricetta.

La ricetta del torrone

Preparazione: preriscaldate il forno a 150 gradi e tostate per dieci minuti le mandorle, le nocciole e i pistacchi. Nel frattempo montate a neve gli albumi con il baccello di vaniglia e 20g di zucchero. A questo punto, versate lo zucchero rimanente in un pentolino con 50ml di acqua e il glucosio (o sciroppo di mais) fino a far arrivare il tutto ad una temperatura di 145 gradi. E’ necessario utilizzare un termometro da cucina, in quanto la temperatura deve essere assolutamente perfetta.

Raggiunti 145 gradi, aggiungete il miele e mantenete il composto alla medesima temperatura. A questo punto prendete il composto e aggiungetelo a filo agli albumi, continuando a lavorarli, fino ad ottenere un composto duro e difficile da lavorare. Aggiungete mandorle, nocciole e pistacchi e continuate a dedicarvi al composto con un mestolo di legno.

Mettere della foglia d’ostia su una teglia e versate il composto, livellatelo con una spatola bagnata con acqua molto fredda, fino a creare una superficie uniforme e lineare (2-3 cm), a questo punto posizionate sopra un altro foglio d’ostia e lasciatelo riposare in frigorifero (oppure a temperatura ambiente) per almeno 5 ore e il gioco è fatto!