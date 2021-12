C’è aria di seconde possibilità: ecco tutti i segni che torneranno dai propri ex. Sapete cosa si dice della minestra vero?

Si dice che la minestra riscaldata non sarà mai buona come appena fatta. Bene, generalmente è sconsigliato tornare dai temibili ex fidanzati, proprio perché se la storia è finita, dietro si nasconde sempre un motivo valido e quello stesso motivo si può ripresentare nel futuro della coppia. Però se siete degli inguaribili romantici, potete sempre provare a dare una seconda possibilità a chi vi ha fatto soffrire, del resto non sempre in amore vince chi fugge. In particolare, i segni che torneranno dritti dritti dagli ex sono Vergine, Bilancia, Pesci e Cancro. Scopriamo insieme perché.

Ecco i segni che torneranno dagli ex!

Andiamo quindi per ordine: la Vergine è un segno particolarmente abitudinario, stabile e soprattutto romantico. Di conseguenza, anche se il vostro partner ha chiuso la storia, potrebbe comunque esserci terreno fertile per una seconda possibilità. Le abitudini e l’amore sono difficili a morire, questo segno cercherà quindi di risolvere gli errori per poter percorrere sempre la stessa strada. Attenzione però: se deluderete la sua fiducia, potrebbe essere la volta buona che non torni più.

Per quanto riguarda la Bilancia, questo segno ama con tutto se stesso ed è sempre aperto a dare una seconda possibilità, proprio perché ha anche grandi capacità di tolleranza e comprensione del prossimo. Attenti a non annullarvi però, va bene perdonare, ma amate sempre vi stessi prima degli altri.

Il Cancro nasconde una natura malinconica e per quanto le sue chiusure possano risultare definitive, capita spesso che venga avvolto dai bei ricordi e che gli venga la voglia di ricominciare. Per questo, esiste una buona percentuale che questo segno torni dove in origine stava bene.

Infine i Pesci sono estremamente empatici e fluidi, raramente portano rancore e tendono a ricordare solo gli aspetti positivi, anche di coloro che li hanno fatti soffrire. C’è quindi aria di una seconda possibilità? Con i Pesci assolutamente sì, ma non cercate di approfittarne, le energie negative e maliziose si percepiscono immediatamente.