Ecco quali sono i Segni zodiacali che non potranno avere mai una vita di coppia felice. E tu di quale segno sei?

L’arte della divinazione è sempre stata affascinante per gli esseri umani. L’astrologia e lo studio de segni zodiacali sono ancora oggi al centro dell’attenzione delle persone e in tanti si affidano alle indicazioni delle stelle per programmare la propria vita.

I segni zodiacali sono spesso un intrinsecarsi di comportamenti, caratteristiche della personalità, pregi e difetti che spesso si rispecchiano nella vita reale delle persone. In questo articolo ti mostriamo quali sono i segni zodiacali che non potranno avere mai una vita di coppia felice.

Nonostante quella dell’astrologia non sia tutt’oggi una scienza riconosciuta, in tantissimi fanno affidamento sui segnali che ci mandano le stelle e le costellazioni per ricavare consigli utili e calibrare la propria vita di tutti i giorni.

Ci son alcuni segni, infatti, che risultano essere particolarmente deboli in amore e, nonostante questo non voglia dire che non ci sia alcuna possibilità di migliorare, è bene capire quali sono e quali i modi migliori per ribaltare la situazione di svantaggio.

Esistono infatti alcuni segni zodiacali che, se messi insieme, non potranno avere mai una vita di coppia felice, in quanto risulterebbero incompatibili tra di loro. Vediamo di quali segni zodiacali stiamo parlando:

Gemelli e Vergine

Secondo gli astrologi, questi due segni sono completamente incompatibili tra di loro ed è consigliabile evitare la ricerca di un rapporto di coppia a lungo termine. Entrambi sono dominati da Mercuro, il che è un bene, ma la loro predisposizione all’ascolto viene meno quando sono vicini;

Leone e Scorpione

Questi due segni risultano funzionare tantissimo in amicizia. Esatto: in amicizia, non in amore. Secondo gli astrologi, infatti, questi due segni non potranno avere mai una vita felice di coppia se intendono innamorarsi tra loro due.

Entrambi sono infatti molto orgogliosi e, nonostante potrebbero vivere un’ottima intimità, potrebbero trovarsi male durante la restante vita di coppia. Nello specifico, chi è del segno del Leone risulta essere molto egocentrico e ha bisogno di essere messo sempre in discussione, cosa piuttosto inusuale per uno scorpione;

Capricorno e Ariete

Questi due segni sono praticamente incompatibili tra di loro e una vita di coppia è quasi impossibile. Entrambi sono infatti molto ambiziosi, ma il Capricorno è estremamente calcolatore e opportunista, mentre l’Ariete va a testa bassa, questo potrebbe portarli a facili scontri con evidenti problemi di relazione;

Vergine e Gemelli,

Gli ultimi due segni zodiacali che non potranno avere mai una vita di coppia felice sono i Vergine e i Gemelli. Il primo possiede una grande spontaneità e positività, i Gemelli, invece, sono molto ambigui e possono cambiare idea da un giorno all’altro.

Nonostante i Gemelli non siano cattive persone, la personalità della Vergine, molto sensibile e per nulla compatibile con gli atteggiamenti guerrafondai e instabili dei Gemelli, potrebbe portare sofferenza e un’inevitabile fine della relazione.