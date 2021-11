S.W.A.T. 4 si è fermato improvvisamente? Ecco cosa succede

Vediamo meglio insieme per quale motivo non sono andate in onda le nuove puntate e se potremmo recuperare in qualche modo.

Come sappiamo il telefilm S.W.A.T. è giunto alla 4 edizione, ma nel giorno della sua messa in onda non abbiamo potuto vederlo.

LEGGI ANCHE —> Indovinello: in pochissimi ci riescono e tu? Prova

Cerchiamo di capire insieme come recuperare e se la prossima settimana, oppure quando lo potremmo vedere.

S.W.A.T.: cosa succede?

Il noto telefilm poliziesco è sempre molto seguito quando va in onda su Rai2 ma nella giornata di ieri non è stato possibile perchè ha dovuto lasciare posto alle ATP Finals 2021.

In tanti telespettatori si sono sentiti persi nel non vedere il loro telefilm preferito, ed hanno immaginato il peggio, ovvero che magari fosse stato tolto dalla programmazione.

Ma state tranquilli non è assolutamente così, perchè il nostro amato programma avremmo modo di vederlo nuovamente sabato 27 novembre, quindi tra pochi giorni, sempre dalle 21 circa.

LEGGI ANCHE —> Maddalena Corvaglia: avete mai visto la sua bellissima figlia? Eccola

Verranno messi in onda due episodi che si chiamano, Next of Kin e Buried, che sono un punto cruciale per quanto riguarda questa stagione, giunta alla metà della messa in onda.

Ma vediamo qualche anticipazione succulenta, iniziamo con il dire che nel primo episodio, ci sarà una missione davvero difficile da compiere per i componenti della squadra.

Infatti i ragazzi guidati da Hondo, dovranno affrontare vari problemi legati al passato ed un forte stress psicologico, che ognuno affronterà in un modo completamente diverso.

Nel secondo episodio in onda il 27 novembre, la squadra sarà impegnata a dare una mano alla polizia di Los Angeles nell’indagine per il rapimento di una donna.

E durante questo appuntamento avremmo modo di vedere il nuovo arrivato nella squadra, ovvero Nora Fowler che si tratta di un medico tattico.

Quindi sono due appuntamenti davvero molto interessanti che per fortuna avremmo modo di vedere tra pochi giorni, e non come si era vociferato, ovvero che la serie era stata interrotta nella sua messa in onda.