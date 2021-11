La cura dei capelli, nonostante sia sottovalutata da molto, è molto importante. Ecco cosa succede se non si lavano per una settimana.

Riguardo il lavaggio dei capelli ci sono delle teorie molto diverse le une dalle altre: alcuni sostengono che il cuoio capelluto si rovini con troppi lavaggi, altri invece affermano che basta evitare di usare tipologie di shampoo aggressive. Eppure la teoria accolta maggiormente, è quella che consiglia di lavare i capelli massimo due volte a settimana, in modo da evitare di danneggiarli.

E’ inoltre sconsigliato l’utilizzo quotidiano di piastra e phon, in quando le alte temperature di questi strumenti potrebbero danneggiare particolarmente i capelli ed indebolirne le radici. In sostanza, più si lasciano stare e meglio è. Ma scopriamo insieme cosa succede se non li laviamo per una settimana intera.

Ecco cosa succede se non si lavano i capelli per una settimana

Decidere di non lavare i capelli per una settimana può avere i suoi pro e suoi contro: sicuramente la chioma beneficerà di questo periodo, in quanto non verrà stressata da prodotti chimici e aggressivi. Tuttavia, al contrario, il cuoio capelluto potrebbe risentirne, questo perché l’eccesso di sebo e la mancanza di pulizia della nuca, provoca prurito, infiammazioni e, nei casi più gravi, produzione improvvisa di forfora. Di conseguenza, risulta necessario trovare una via di mezzo, in modo da lasciare alle radici la giusta quantità di sebo (senza indebolirli eccessivamente) ed evitare di stressare troppo il corpo del capello.

E’ consigliato quindi lavare i capelli un paio di volte a settimana: questo permetterà alla nuca di essere sempre sufficientemente pulita e non danneggerà la vostra folta e lucente chioma. In quelle due occasioni si potranno utilizzare piastra e phon, dopo aver passato i nostri capelli con un buon termo-protettore. Inoltre, è consigliato impostare il calore della piastra massimo a 180 gradi, in quanto – se utilizzata a temperature più alte – potrebbe rovinare i nostri capelli in profondità.