Pentole: ecco a cosa serve il buco nel manico, in pochissimo lo sanno

Vediamo insieme questa particolare caratteristica delle pentole, ovvero il buco nel manico, dove in pochissimi conoscono il suo reale uso.

Tutti i giorni cuciniamo, e molto spesso ci facciamo una domanda, ma a cosa serve quel buco sul manico?

Cerchiamo di capire la motivazione per il quale è stato fatto che non è solamente estetica, ma anche funzionale.

Buco sul manico della pentola: Ecco i suoi 2 utilizzi

Anzi, per la precisione, le funzioni sono ben due, e sicuramente non avete la minima idea, anche perchè nessuno lo ha mai indicato in modo esplicito.

La prima, ovviamente è molto facile da capire, ovvero serve per poter tenere le pentole agganciate con dei ganci alla parete in cucina.

Avendo in questo modo sempre a disposizione tutte le nostre pentole, permettendoci anche di risparmiare molto tempo, senza andare alla ricerca di quella che ci occorre in quel momento.

Unica nota negativa, se abbiamo poco spazio in cucina, ma tante pentole, non possiamo ovviamente metterle tutte in questo modo, e non potremmo utilizzarlo per uno dei due motivi per il quale è stato creato.

Ma arriviamo alla seconda funziona, la più impensabile, oppure che in pochissimi conoscono ed utilizzano, anzi diremmo quasi nessuno!

Serve infatti per poterci appoggiare un mestolo o un’altro utensile che stiamo utilizzando mentre cuciniamo.

In questo modo possiamo non appoggiare le cose in giro per la cucina, e sporcare altri oggetti, e senza creare ulteriore caos.

Un’utilizzo quindi che ci permette di tenere in ordine tutto e di pulire in meno tempo, avendo meno cose in giro per la nostra cucina, in modo particolare se è piccolina!

E voi eravate a conoscenza probabilmente del primo utilizzo del buco nel manico, ma del secondo ne avevate mai sentito parlare? Lo inizierete ad utilizzare per uno dei due motivi per il quale è stato creato, oppure no?