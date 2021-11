Prevenire è meglio che curare: ecco quindi quali controlli oncologici fare, separati per fasce d’età più vulnerabili.

Il modo migliore per curare il cancro è svolgere i classici controlli di routine; questi infatti permettono ai medici – nell’eventualità che si presentino cellule cancerogene – di venirne a conoscenza in tempo, prima che il cancro si estenda e quindi diventi inevitabilmente incurabile. Nonostante i controlli di routine spettino in generale alle fasce avanzate, esistono controlli che sarebbe bene effettuare anche in giovane età.

Check oncologici dai 18 ai 40 anni

Prima di tutto, è consigliabile – qualunque sia l’età del paziente – di effettuare periodicamente una visita dermatologica. Sulla pelle infatti, potrebbero formarsi macchie o nei apparentemente benigni, che in realtà nascondono dei melanomi. Per quanto riguarda i controlli per le ragazze/donne, ovviamente le visite ginecologiche non fanno mai male, soprattutto se si include anche un veloce check al seno (tramite autopalpazione della mammella – sentire con la mano se si percepiscono pozzi o masse anomale). E’ inoltre consigliabile fare l’ecografia pelvica e mammaria, esame che permette un controllo più approfondito. Un esame simile esiste anche per l’uomo, ossia l‘autopalpazione del testicolo, il quale ha lo stesso scopo dell’autopalpazione della mammella.

Check Oncologici dai 40 in su

Con l’età che avanza, le cose si complicano. Più si invecchia, più la percentuale di presenza di tumori può aumentare e i controlli di routine, da semplice scrupolo personale, diventano una vera necessità per vivere sereni. I controlli possono essere gli stessi citati prima nella fascia 18-40, ma ad essi se ne aggiungono altri: per uomini e donne c’è il controllo del colon-retto (la percentuale di tumori a questo proposito, dopo i 50 anni, si alza notevolmente), la colonscopia e l’esame delle feci per la ricerca del sangue occulto; per la donna nello specifico, è necessario – per quanto riguarda l’apparato genitale – il PapTest e l’HpvDna Test (entrambi una volta ogni tre anni), ma anche una mammografia bilaterale per controllare effettivamente che non ci siano masse anomale nel seno; infine per gli uomini, ai controlli di routine, si aggiunge il controllo periodico della prostata, la visita clinica con esplorazione rettale e il dosaggio Psa. I seguenti controlli sono consigliati perché, generalmente, i tumori che riguardano i seguenti apparati sono i più facili da prevenire, in quanto appunto prevedono degli esami specifici.