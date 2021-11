WhatsApp come bloccare qualcuno senza che si accorga di nulla

Vediamo insieme questo metodo infallibile per poter bloccare qualcuno su WhatsApp senza che sappia niente.

Tutti noi utilizziamo migliaia di volte al giorno la nota piattaforma per messaggi istantanei, ovvero WhatsApp.

Ma in pochi conoscono questo trucco per poter bloccare qualcuno senza che lui si accorga assolutamente di nulla.

Non dobbiamo nemmeno installare nulla perchè è una funziona che già si trova all’interno del noto programma, ed è anche molto semplice.

WhatsApp: come bloccare qualcuno senza dirgli niente

Molto spesso le persone possono essere anche troppo insistenti, o comunque non vogliamo essere disturbati troppo da qualcuno con il quale magari non andiamo d’accordo per un qualsiasi motivo.

Ma non sempre possiamo impedire totalmente che accada una cosa del genere, e per questo motivo possiamo utilizzare un semplice trucco che ci permette, quantomeno, di sentirle il meno possibile, senza che dall’altra parte sappiano nulla.

C’è anche la possibilità di bloccare le persone completamente ma non sempre vogliamo essere così estremisti, o magari non possiamo.

Esiste però una sorta di via di mezzo, che ci permette di bloccare in maniera meno invasiva le persone.

Non dobbiamo installare nulla, ma dobbiamo andare semplicemente sulla chat che ci interessa e premere il tasto in alto a destra con i tre puntini disegnati.

Possiamo infatti, utilizzare la funzione che ti permette di mettere su silenzioso una determinata chat ed in questo modo non sentirai più arrivare un messaggio da quella persona, o gruppo, e potrai decide tu quando aprire la conversazione o meno.

In questo modo non sarai più obbligato a fare nulla o almeno ad essere avvisato da un suono quando la persona ti cerca.

Non vi sembra un’ottimo compromesso per poter andare avanti con la nostra giornata senza che nessuno ci disturbi e che ci impedisca di vivere sereni in quel momento?