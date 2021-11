Tempesta d’amore, le anticipazioni preannunciano un nuovo ostacolo per Maya: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

La storica soap opera tedesca continua ad appassionare tantissimi telespettatori; in onda in Germania dal 2005, la serie fa il suo esordio nell’ormai lontano 2006 su Canale 5, per poi passare l’anno dopo su Rete 4.

Da lì in poi, non lascerà il canale Mediaset, venendo trasmessa in concomitanza col consueto orario di cena, di poco precedente alla prima serata; ormai quasi a quota 4000 puntate, le trame continuano a coinvolgere tutti gli spettatori. Direttamente dalla Germania, arrivano ora anticipazioni sulla serie.

Tempesta d’amore anticipazioni, nuovo ostacolo per Maja

Stando a quanto emerge, si dovrà aspettare ancora per vedere finalmente un lieto fine fra Maja e Florian. Come emerge dalle anticipazioni tedesche della soap opera infatti, la coppia capirà di essere destinata a stare insieme nonostante i vari ostacoli sul loro cammino, compresa l’opposizione di Shirin, la sorellastra, e l’ex fidanzato di Maja.

Florian riceverà un’allettante proposta di lavoro negli Stati Uniti, e sarebbe dunque pronto per partire insieme a Maja verso la nuova avventura; la ragazza però farà fatica ad ottenere il visto e a questo punto dovrà riflettere se adottare un escamotage o meno.

Il guardiacaccia le proporrà di sposarlo per raggirare la legge, ed anche se non sarà una proposta di matrimonio romantica Maja dirà di sì a Florian; in seguito, Florian si farà comunque perdonare per la proposta piuttosto fredda, ed organizzerà una cerimonia fantastica con tutti i loro cari.

In occasione del matrimonio della figlia, Selina le regalerà un prezioso anello di famiglia, che attirerà su Maja l’invidia della sorellastra. Shirin sarà la testimone della giovane sposa, mentre Erik invece sarà il testimone di Florian.

In occasione delle nozze di Maja, tornerà al Furstenhof anche Cornelius, che avrà l’onore di accompagnare la giovane all’altare; subito dopo la cerimonia e il consueto banchetto, la coppia nelle puntate tedesche partirà immediatamente alla volta degli Stati Uniti.

Nel cast di questa diciassettesima stagione troviamo Julia Gruber (Amelie Limbach), Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Christoph Mory (Cornelius von Thalheim alias Lars Sternberg) e Pablo Konrad (Johannes “Hannes” Fröhlich).