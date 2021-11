Bonus Affitti per i giovani: Tutto quello che c'è da sapere in breve

Vediamo insieme la possibilità di avere un bonus per il pagamento dell’affitto per quanto riguarda i giovani, ma vediamo meglio.

I ragazzi che hanno voglia o devono per motivi di lavoro o studio lasciare la casa dei genitori, devono quasi obbligatoriamente andare in affitto.

Ma la notizia è di quelle davvero molto utili, perchè c’è a disposizione un bonus per il pagamento, ma vediamo tutti i dettagli insieme.

Questa agevolazione che è stata approvata prevede un nuovo per chi ha una età tra i 20 ed i 31 anni e vogliono prendere una stanza in affitto.

Bonus Affitti per i giovani

L’intenzione principale del bonus è la possibilità di detrazione fiscale del 20% per chi ha un reddito che rientra nei 15.493,72 euro.

Per qui ha quindi questi requisiti può affittare una stanza o anche un appartamento, questo però deve essere solamente per la prima abitazione.

La detrazione è valida solamente se il contratto che avete firmato ha una durata di 4 anni, altrimenti non è possibile richiederlo.

Ovviamente, in questo modo l’abitazione dei genitori non è la stessa del ragazzo, ma ci sono anche alcune agevolazioni per chi acquista l’immobile.

Il tutto è stato fatto sempre con l’approvazione della Legge di bilancio, ed è stato prorogato a tutto il 2022.

I mutui agevolati riguardano le persone che hanno meno di 36 anni e decidono di acquistare la loro prima casa.

Restano sempre in vigore le agevolazioni per i nuclei composti da solamente un genitore di un figlio minore.

Il Fondo per l’acquisto della prima casa viene finanziato nuovamente con 242 milioni di euro.

Il Fondo concede già garanzie su mutui ipotecari del 50% di tutta la quota totale dell’importo che è stato richiesto.

E voi rientrare in queste possibilità sia per il bonus affitti o magari in quello per l’acquisto della nuova casa? State valutando di utilizzarlo o di avvisare magari qualcuno che conoscete e gli può essere utili?