Federica Panicucci si mostra bellissima nell’abito nero che ne esalta le curve: la conduttrice lascia tutti senza fiato.

La Panicucci è ormai da diversi anni un volto noto del nostro mondo dello spettacolo; dopo l’esordio come centralinista di Portobello con Enzo Tortora, Federica è diventata all’inizio degli anni ’90 il volto di Italia 1, prendendo parte a programmi come Unomania e Festivalbar.

Da lì in poi una carriera televisiva come conduttrice ricca di successi, con una breve parentesi in Rai a inizio anni ‘2000 e poi l’affermazione di nuovo con Mediaset con La pupa e il secchione, Mattino Cinque, Domenica Cinque e diverse serate evento.

Ammirata da sempre anche per il suo fascino, a 54 anni appena compiuti la Panicucci sembra avere l’intenzione di continuare ad ammaliare; avvolta nell’abito nero è meravigliosa ed il suo corpo allenato viene esaltato.

Federica Panicucci, l’abito nero esalta le curve: la 54enne sempre sensuale

Splendida come quando aveva vent’anni, la Panicucci ha festeggiato il suo compleanno con il classico sorriso che l’ha sempre contraddistinta; un altro anno è passato, ma pare che la bellezza della conduttrice toscana non ne voglia proprio sapere di cedere il passo.

Su Instagram, Federica ha voluto celebrare il suo compleanno insieme ai tantissimi follower che la seguono con affetto; il nuovo post la immortala con un elegante abito nero, che esalta non soltanto il corpo allenato ma anche le curve.

“Sul serio è passato un altro anno?” Si domanda la Panicucci nella didascalia, celebrando il suo compleanno; il primo piano della foto è però tutto sul suo décollété, a cui la profonda spaccatura lascia ampio respiro.

Tantissimi i like alla foto, così come i commenti di auguri, tra cui (tra i tanti) anche quelli di Taylor Mega e Rita Rusic; passano gli anni ma, come il vino, Federica sembra migliorare.

Arrivata a 54 anni, può senza dubbio dire di essersi realizzata in ogni ambito della sua vita; dopo l’importante storia vissuta col DJ Mario Fargetta, dal 2016 è impegnata sentimentalmente con Marco Bacini.

Dalla precedente relazione sono nati due figli, Sofia e Mattia, con la prima che pare somigliare tantissimo alla mamma. Presto, la Panicucci dovrebbe proprio sposarsi col compagno, dopo ave rimandato il fatidico “sì” a causa della pandemia data dal COVID-19. Nell’attesa di tornare in tv, Federica si gode i suoi anni, la sua vita e la sua incredibile bellezza con un grande sorriso e tanta allegria.