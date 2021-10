Chicago Fire: Dopo l’addio di Matthew Casey, cosa succederà nella caserma 51? Chi prenderà il suo posto? E la relazione con Brett?

La puntata 200 della decima stagione di Chicago Fire porta non solo un grandissimo traguardo per la serie ideata da Dick Wolf, ma porta anche l’allontanamento di uno dei protagonisti, Matthew Casey, interpretato da Jesse Spencer.

Per i fan è stato un brutto colpo, ma vale lo stesso per i suoi colleghi e compagni che hanno affrontato questo lungo viaggio con lui.

Il capitano della 51 deve recarsi in Oregon per aiutare i figli del suo migliore amico, morto nella prima puntata della prima stagione. In realtà, è stato lo stesso interprete a chiedere una pausa dal lavoro.

Ma ora si aprono diversi scenari possibili. Sappiamo che nelle stagioni precedenti Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) è diventata tenente, ma anche Christopher Hermann (David Eigenberg) lo è da diverso tempo.

Chicago Fire: cosa succederà dopo l’abbandono dalla serie di Matt Casey?

La domanda che si fanno i fan è la seguente: Chi prenderà il posto di Casey al comando del camion 81?

Ma non solo: dopo che Gabriela Dawson (Monica Raymund) ha deciso di lasciare il marito e la città di Chicago, Casey aveva iniziato una storia d’amore con un altro paramedico, Silvie Brett (Kara Kilmer).

Ma quest’ultima ha deciso di non lasciare la città per seguirlo, soprattutto ora che, insieme a Mouch ( Christian Stolte), deve affrontare una nuova sfida.

Ma cosa ne sarà di loro? Lo storico sceneggiatore, Derek Haas prova a rispondere a queste domande. Sul futuro del camion 81 si esprime così “Durante la pausa invernale imbastiremo una trama molto importante che ci porterà a stabilire chi sarà il prossimo Capitano della caserma 51. Ovviamente abbiamo diversi candidati, ma possiamo anche escluderne alcuni”.

Mentre sul futuro della coppia formata da Brett e Casey ha detto “Ovviamente vedremo le conseguenze che questa decisione avrà su Sylvie Brett. Per lei sarà difficile affrontare questa situazione perché non sa quali siano le regole di una relazione a distanza”.

Quello che è certo che questo non dovrebbe essere un addio definitivo. Matt Casey dovrebbe stare via per circa 3 anni, ma hanno già fatto sapere che probabilmente lo vedremo presto. Forse per il matrimonio del tenente della squadra 3, Kelly Severaide (Taylor Kinney), e Stella Kidd?