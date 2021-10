Titanic, ecco Leonardo DiCaprio e Kate Winslet oggi: l’evoluzione dei due protagonisti di un capolavoro assoluto del cinema.y

Ci sono film che non passeranno mai di moda, semplicemente perché sono dei capolavori assoluti. Fra questi, c’è sicuramente Titanic, non soltanto riconosciuto come uno dei migliori film di sempre (record di vittorie ai Premi Oscar e di candidature) ma anche perché per lungo tempo è stato il film col maggiore incasso di sempre (oggi al terzo posto, superato da Avatar e Avengers: Endgame, tutte pellicole del XXI secolo).

Uscito nel ’97, protagonisti della pellicola scritta e diretta da James Cameron due giovani Leonardo DiCaprio e Kate Winslet; amatissimi nel film, i due attori hanno avuto una brillante carriera. Eccoli oggi.

Titanic, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet oggi

In questi giorni, Canale 5 ha trasmesso per l’ennesima volta, in prima serata, il lunghissimo e meraviglioso film di James Cameron; non si contano orami le volte che, nel corso degli anni, la rete Mediaset ha trasmesso la pellicola, ma ogni volta tutti i telespettatori finiscono per emozionarsi.

La storia vede ovviamente al centro delle vicende la tragica storia del transatlantico che, nel 1912, salpa dall’Inghilterra per il suo viaggio inaugurale verso gli Stati Uniti. Purtroppo, quello che doveva essere un trionfo della scienza si trasformerà poi in una terribile tragedia

Oltre a raccontare la vicenda storia, la pellicola pone l’attenzione sulla differenza di classe presente a bordo, raccontando la storia d’amore fra Jack (Leonardo DiCaprio), un giovane artista senza soldi che ha vinto il biglietto del Titanic giocando a poker e Rose (Kate Winslet), una giovane ragazza d’alto rango.

Nonostante la diversità di classe, i due passano del tempo insieme e finiscono per innamorarsi, salvo poi essere divisi dall’improvviso urto del transatlantico con un iceberg; Rose riuscirà a salvarsi, mentre Jack no.

Per la sua interpretazione, la Winslet fu candidata agli Oscar come Miglior attrice protagonista, non riuscendo però a vincere; quanto a DiCaprio, sappiamo bene che per arrivare al tanto ambito Oscar ha dovuto aspettare quasi vent’anni, vincendolo nel 2016 con Revenant – Redivivo.

I due avrebbero sicuramente meritato l’ambito riconoscimento, ma nonostante questo grazie alla pellicola hanno acquisito fama internazionale; DiCaprio fu subito scelto un anno dopo per La maschera di ferro, mentre la Winslet per Ideus Kinky – Un treno per Marrakech e Holy Smoke – Fuoco sacro.

Per entrambi non si contano i successi in questi ultimi vent’anni, e nonostante siano invecchiati rispetto a Titanic, conservano ancora tutto il loro fascino; le performance nel colossal romantico di Cameron restano però incise nel cuore di tutti gli spettatori, che molto spesso li ricordano ‘semplicemente’ come Jack e Rose.