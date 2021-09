Pier Silvio Berlusconi, avete mai visto sua mamma? Ecco chi è la prima moglie di Silvio

Silvio Berlusconi ha avuto molte donne ma forse non tutti conoscono chi è la prima moglie da cui ha avuto Pier Silvio e Marina: ecco come è oggi la loro mamma.

Il suo nome è Carla Elvira Lucia Dall’Oglio ed è la mamma di Pier Silvio Berlusconi e anche della sorella maggiore Marina. L’amore con Silvio è durato più di vent’anni ed è ormai finito da un pezzo: ecco come è oggi Carla Elvira Lucia.

Carla Elvira Lucia, chi è la mamma di Pier Silvio e Marina

Nata nel 1940, oggi Carla Elvira Lucia Dall’Oglio ha 81 anni. Quando ha incontrato per la prima volta il Cavaliere, però, era molto giovane: aveva solo 24 anni quando è scoppiato l’amore tra i due. La storia tra loro è nata grazie ad un vero e proprio colpo di fulmine: uno sguardo di sfuggita alla fermata del tram vicino alla stazione Centrale di Milano, ed è stato subito amore. Dopo un breve fidanzamento, durato circa un anno, i due hanno deciso di sposarsi nel 1965, sempre più innamorati e felici.

Poco tempo dopo il loro matrimonio, nel 1966, è arrivata la loro primogenita, Marina, alla quale è seguito tre anni dopo Pier Silvio. Il matrimonio tra Silvio e Carla intanto continua a gonfie vele, e la coppia si gode il più possibile il tempo con i due bimbi.

Nel 1980, però, iniziano i primi problemi di coppia e il matrimonio diventa sempre più instabile fino a cedere completamente 5 anni dopo, nel 1985, quando i due si dicono addio, nonostante la disapprovazione dei due figli, firmando una separazione consensuale al Tribunale di Milano. I motivi? Sembra che all’epoca Silvio avesse già conosciuto a teatro Veronica Lario, e la sua presenza stava iniziando a farsi sempre più ingombrante.

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio dopo l’addio a Berlusconi

Dopo la separazione dal Cavaliere, la donna, che all’epoca aveva 45 anni, decide di trasferirsi fuori dall’Italia per evitare il più possibile i pettegolezzi sulla sua storia appena finita. Decide di andare in Inghilterra, rimanendo così lontana dal clamore mediatico. Proprio per questo poco si sa di lei: non ha mai rilasciato interviste, né scritte né in televisione. Le sue apparizioni pubbliche sono alquanto rare, l’ultima, ad esempio, è di molti anni fa e risale alla sua partecipazione alla cerimonia di consegna dell’Ambrogino d’Oro, nel 2009, quando ha accompagnato la figlia Marina che ha ricevuto la Medaglia D’Oro del Comune di Milano. Dopo quell’evento, Carla Elvira non è più stata fotografata. La donna ha così preferito ritirarsi dagli occhi indiscreti dei paparazzi per rifugiarsi nell’affetto dei propri cari e dei figli, che non è diminuito mai, nemmeno dopo la separazione.

