I due hanno iniziato battaglie legali dopo il divorzio. Ecco chi è l’ex marito di Barbara D’Urso e cosa scatenato la separazione

Barbara d’Urso è il simbolo della televisione commerciale italiana. Conduttrice di punta della Mediaset, Barbara ha conquistato Canale 5 con i suoi programmi di straordinario successo. Purtroppo, però il suo matrimonio non ha avuto lo stesso successo della sua carriera.

Barbara ha creato programmi televisivi di successo, incentrati sullo spettacolo e sul gossip. Ma questa volta al centro del dibattito c’è lei e la sua storia d’amore con l’ex marito. Ecco chi è il ballerino e perché è finita.

Michele Canfora, chi è l’ex marito di Barbara D’Urso e perché si sono lasciati

Barbara D’Urso e Michele Canfora. Fino al 2006 questi due nomi rappresentavano una coppia perfetta e, apparentemente, felice. Una storia d’amore finita in poco tempo, che ha causato grande delusione oltre ad un’agguerrita battaglia legale, conclusa da poco.

Michele Canfora è un ballerino e attore italiano molto noto nel mondo dello spettacolo. Protagonista di molti spettacoli e vincitore di numerosi premi, ha conosciuto Barbara D’Urso grazie al suo lavoro.

Barbara D’Urso e Michele Canfora convogliano a nozze nel 2002. In Quegli anni, Barbara viene già da una storia d’amore precedente, dalla quale ha avuto due figli. La storia tra i due dura poco, nel 2006 Barbara e Michele decidono di separarsi a causa di un tradimento di lui.

Da questa rottura nascerà un’agguerrita battaglia legale, che vedrà Michele Canfora pretendere un assegno mensile da parte della bella Barbara. Il ballerino, infatti dichiara di aver bisogno di un aiuto economico per la figlia, ma la D’Urso prometterà battaglia.

Nel 2007, infatti, il giudice decide che la D’Urso non dovrà più pagare gli alimenti al suo ex marito, in quanto questo si è costruito negli anni una seconda famiglia da cui ha avuto una figlia.

Insomma, una vita privata movimentata per la bella Barbara, che però non le ha impedito di realizzare programmi di grandissimo successo come “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso”.