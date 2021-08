San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti: quando guardare il cielo

Domani è la notte delle stelle cadenti: scopriamo insieme quando è meglio rivolgere lo sguardo al cielo per vederle meglio.

Domani,10 Agosto, la notte più romantica dell’anno si avvicina. Infatti, è San Lorenzo la notte delle Stelle Cadenti, la notte dei desideri. Si dice, infatti, che se ne vede una, si dovrà esprimere un desiderio senza dirlo a nessuno. Chissà se poi si avvera o meno.

Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro la magia di queste stelle. In realtà, esse non sono altro che frammenti di comete. Quando una di queste passa vicino al Sole, quello che lascia dietro di sé è una grande quantità di detriti. Una volta entrati nell’atmosfera, bruciano molto veloci.

Per questo motivo le vediamo scomparire molto velocemente.

L’importante è trovare un luogo con poco inquinamento e preferibilmente senza luce artificiale. Nel posto scelto si potranno vedere anche fino a 100 stelle cadenti.

Come di consueto, la notte delle scadenti ricade nella giornata del 10 agosto, ma gli esperti dicono che potranno essere viste anche nei giorni successivi. E questo sarà possibile, poiché la Luna è poco luminosa.

10 agosto, la notte di San Lorenzo

Le stelle cadenti potranno essere viste anche il 12 e il 13 agosto, in questo 2021.

Non è necessario avere con sé un telescopio, in quanto questo strumento inquadra e ingrandisce “una piccola parte del cielo, mentre l’occhio ne abbraccia una porzione maggiore”, come ha riferito Giulia Ferriani, in un’intervista a La Stampa.

Durante quest’intervista, l’astrofisico originario di Torino, ha fatto sapere che questo è il periodo perfetto per vedere le stelle, poiché essendoci la Luna Nuova la luce lunare sarà meno intensa e “per tutta la notte avremo un’ottima visibilità”.

Il piccolo sciame di stelle cadenti, come già detto, si potrà osservare nelle giornate seguenti al 10 agosto, ovvero il 12 e il 13, anche se come ha riferito Giulia Ferriani, potranno essere viste in tutto il mese di agosto.

Le Perseidi sono il loro nome ufficiale. Per vedere meglio lo spettacolo del cielo è meglio recarsi in un posto al buio, rivolgete lo sguardo al cielo e aspettate una stella. E provate ad esprimere un desiderio, non si mai..