Sapete dove vive il popolare conduttore di Che tempo che fa, Fabio Fazio? Ecco alcune interessanti curiosità sulla sua vita privata.

Casa di Fabio Fazio

Conduttore amatissimo dal grande pubblico televisivo, da oltre vent’anni è al timone del talk di Rai Tre, Che tempo che fa. Stiamo parlando di Fabio Fazio che ha raggiunto un accordo con Viale Mazzini per la prossima stagione e presto rivedremo in video. L’ex conduttore di Quelli che il calcio è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Ma sapete dove vive? Fazio possiede una bellissima villa nel Comune di Celle Ligure, piccolo borgo alle porte di Savona, zona dove il conduttore è nato e cresciuto. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, pubblicate dal sito Dagospia, Fazio avrebbe anche una casa a Milano, che utilizza durante i giorni di lavoro. In più, possederebbe una casa vacanze a Varazze, più qualche immobile frutto di un investimento a Parigi.

Nell’ultima parte della scorsa stagione di Che tempo che fa, abbiamo avuto modo di intravedere alcune zone della casa di Fabio Fazio. Il conduttore, infatti, per alcune puntate, si è collegato da casa, dove si stava riprendendo in seguito ad un intervento chirurgico alle corde vocali. Abbiamo potuto così ammirare lo studio di Fazio e il salotto di casa del conduttore. Fabio Fazio vive con Gioia Selis, diventata sua moglie nel 1994 e due figli della coppia. Si tratta di Michele, nato nel 2004 e Carolina nata nel 2009. La coppia Fazio – Selis ha sempre però preferito tenersi lontano dal mondo dei riflettori e raramente ha presenziato ad eventi pubblici.

La moglie di Fabio Fazio

Nata a Savona, classe ’68, Gioia Selis si sono conosciuti giovanissimi nella loro città e sono convolati a nozze, dopo due anni di fidanzamento. La cerimonia si è tenuta a Borgio Verezzi. I due sono una coppia felicemente sposata, come ha più volte ribadito il conduttore.

Gioia Selis è figlia di Giovanni Selis, molto noto a Savona. Scomparso nel 2008 era uno stimato medico del pronto soccorso e fondatore della società pallanuotistica Rari Nantes Savona