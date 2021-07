La conduttrice Mara Venier ha avuto una lunga storia d’amore con Renzo Arbore, decano del piccolo schermo nostrano. Ma perché tra i due è finita? Ecco tutta la verità.

La storia d’amore tra Renzo Arbore e Mara Venier

Una coppia che nella prima metà degli anni ’90 conquistò le copertine gossip del tempo. Lei, attrice e conduttrice amatissima dal grande pubblico. Lui, musicista e personaggio televisivo che ha fatto la storia del piccolo schermo. Stiamo parlando della coppia formata da Mara Venier e Renzo Arbore. I due sono stati diverso tempo insieme, prima di decidere di lasciarsi nel ’97. L’attuale conduttrice di Domenica In, in precedenza era stata sposata con l’attore Jerry Calà, dal quale si era separata nell’87. Ma perché è finita tra Arbore e Venier? Il musicista, in una recente intervista rilasciata negli studi di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, ha glissato: “È stata una compagna straordinaria, mi fa molto piacere il suo successo perché lei sorride sempre, e la sua formula è proprio quella di essere sempre così solare”.

E ancora: “Abbiamo avuto un amore molto sorridente, siamo andati in giro per il mondo insieme e vabbè oggi è felicemente sposata. Le faccio i migliori auguri”. In seguito, è stata la stessa Mara Venier ad invitare Renzo Arbore a Domenica In: i due sono rimasti in ottimi rapporti. Nell’intervista, per la gioia dei fans di entrambi, i due hanno parlato della loro passata relazione.

Le parole di Renzo Arbore

Tra i due, durante l’intervista, non sono mancate battute e frecciate simpatiche. Ad un certo punto, Mara Venier, ha chiesto: “ Sai che sono stata gelosissima io di quelle ballerine, Renzo? Tu mi tradivi con qualcuna di loro? “. E il musicista ha risposto: “No con le ballerine del Cacao Meravigliao, no”.

A quel punto, la padrona di casa di Domenica In, rincara la dose: “E allora non chi? Sono passati 20 anni me lo puoi dire. Con chi mi hai tradito quando stavamo insieme?”. I due concludono la discussione con una sonora risata di entrambi.