Il viaggio nei sentimenti si è concluso! L’ultima puntata di Temptation Island è stata intrisa di colpi di scena! Tra le coppie ha fatto molto discutere quella di Federico e Floriana. Forse, non tutti si aspettavano che Floriana che avesse la forza di chiudere la storia e, che Federico mostrasse le sue vulnerabilità. Questo è accaduto nel primo falò di confronto, poi forti del loro amore hanno deciso di tornare insieme!

Temptation Island, Federico e Floriana sono tornati insieme!

Temptation Island 2021 si è concluso. Alcune coppie dopo aver affrontato il loro personale viaggio nei sentimenti hanno capito di amarsi e, sono usciti dal programma più innamorati che mai! Altri invece come Stefano e Manuela hanno lasciato il falò di confronto da single, mettendo fine ad una storia che nel loro caso, durava da anni.

Il percorso Floriana e Federico all’interno dello show ha fatto molto discutere. Le dichiarazioni che Federico ha rilasciato sulla sua fidanzata, non appena entrati nel villaggio, hanno fatto infuriare i telespettatori! Federico ha spesso e volentieri, offerto al pubblico un’immagine di Floriana di certo poco gratificante e lei, alla vista dei suoi atteggiamenti ha iniziato piano piano ad essere sempre più delusa.

Ma Floriana, se dopo il primo falò di confronto nel quale ha deciso di uscire senza di lui dal programma, alla proposta di un secondo falò e, dinnanzi alle lacrime di Federico non ce l’ha fatta ed ha capito di voler amarlo ancora tanto! La coppia oggi è affiatata, entrambi sono felici di aver partecipato allo show.

“All’inizio è stata un po’ dura, il primo giorno è stato devastante. Ho iniziato a darle più attenzioni e man mano mi sono fatto perdonare. Sono cambiato perché ho capito che era la persona che volevo al mio fianco, adesso c’è anche più dialogo, che è ciò che mancava prima”- ha dichiarato Federico, che oggi si proclama sempre più innamorato della sua lei.

Federico, sbuca una foto del passato e fa il giro del web

Oggi, Federico è cresciuto, maturato ha compreso i suoi errori e non intende più ripeterli. E’ un uomo che ha fatto tesoro dei suoi sbagli, e si impegna a non commetterne più. Una versione di certo più consapevole del Federico- ragazzo ritratto in questa foto!

Secondo il parere di alcuni utenti sarebbe cambiato tantissimo, altri invece sostengono che è uguale ad oggi. E voi cosa ne pensate?