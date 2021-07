Opinionista di Uomini e Donne, volto notissimo del piccolo schermo, ricordate Tina Cipollari agli esordi? Un look totalmente diverso da quello attuale.

I cambiamenti di Tina Cipollari

Lei è un volto molto amato dal grande pubblico televisivo, protagonista indiscussa, nelle vesti di opinionista, del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne. Stiamo parlando di Tina Cipollari, la vamp della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Molti ricorderanno che, Cipollari, ha debuttato negli studi di Cologno Monzese dapprima come corteggiatrice del primo tronista del programma, Roberto Maltoni. In seguito, De Filippi capì subito il potenziale televisivo della donna e, dopo averle offerto il trono, le affidò il ruolo di opinionista. In quell’occasione Tina scelse il corteggiatore Daniele Scognamiglio, ma la relazione terminò poco tempo più tardi. Siamo abituati a vedere la Cipollari con il suo classico capello biondissimo e abiti sgargianti. Ma agli inizi della sua carriera non era certo così.

Tina Cipollari, infatti, per diverso tempo, ha avuto un look molto più sobrio e decisamente meno eccentrico. Una bellezza di certo non intaccata anche con i capelli neri e lisci che arrivano sulle spalle. Col tempo, l’opinionista di Uomini e Donne ha preferito optare per il look biondo e riccio. Anche la Cipollari, così come altri protagonisti del programma – da Gemma Galgani a Gianni Sperti – è stata accusata di essere ricorsa a dei ritocchi estetici. Accuse che sono state mosse in più di un’occasione da alcune donne del parterre del programma. Una posizione giudicata incoerente, dal momento che spesso Cipollari ha criticato le donne e gli uomini del programma per essersi rifatti.

Tina Cipollari e la nuova stagione di Uomini e Donne

L’opinionista del programma, sui social, è apparsa notevolmente dimagrita. Come ha rivelato in una serie di interviste, Tina Cipollari sta seguendo una dieta molto rigida. La 55enne viterbese è apparsa in gran forma. Ma ci sarà nella nuova stagione del programma?

Secondo le ultime indiscrezioni, la vamp non dovrebbe mancare nella nuova stagione di Uomini e Donne, in partenza da metà settembre. Anzi, si vocifera di un evento per festeggiare i vent’anni dal suo debutto nel programma.