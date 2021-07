Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere, arrivato per corteggiare la dama Gemma Galgani con la quale ha avuto una storia vissuta tra alti e bassi, è subito riuscito a conquistare il pubblico e a diventare, in poco tempo uno degli uomini più corteggiati del parterre maschile.

Giorgio Manetti, il gabbiano dopo Uomini e Donne

Nonostante “il gabbiano”, così è stato ribattezzato il toscano all’interno del dating show di Maria De Filippi, abbia lasciato la trasmissione da un pò, continua ad avere un esercito compatto di fan. Su Instagram ha un profilo seguitissimo ed è proprio sul popolare social che l’ex attore mantiene un filo diretto con i suoi seguaci.

Proprio qui qualche settimana fa ha pubblicato uno scatto del passato: sguardo da divo, chioma nera e folta, l’ex cavaliere da giovane non aveva nulla da invidiare ai grandi divi.

Il rapporto con la sua ex Gemma Galgani

La relazione con Gemma non si è conclusa nel migliore dei modi: lui ha deciso di mettere un punto contro la volontà della 72enne, perdutamente innamorata e ciò ha inevitabilmente creato dei malumori e malesseri. nonostante non si siano più visti, il cavaliere è ritornato sull’argomento in una recente intervista, dispensandole anche consigli (e frecciatine) sentimentali: “Dovrebbe incontrare uomini che la eccitino sul piano intellettuale e non fisicamente, altrimenti la cosa diventa patetica […] Molti suoi corteggiatori giocano a fare il macho, ma lei vuole ben altro”,