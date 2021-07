Lo scrittore Christian La Fauci è stato trovato morto in casa sua. La tragedia purtroppo non finisce qui: ha perso la vita anche la madre dell’uomo.

Se n’è andato a 46 anni lo scrittore ligure Christian La Fauci, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo nella sua casa nella zona Marassi di Genova: l’uomo, autore di numerosi volumi sulla storia del calcio e anche di una trasmissione radiofonica sportiva su Radio Cruijff, ha iniziato a far preoccupare un suo amico stretto quando non si è fatto sentire per giorni. Temendo il peggio, l’uomo ha mandato gli agenti a casa di Christian La Fauci che purtroppo è stato trovato privo di vita: dopo essersi sentito male infatti, lo scrittore non è riuscito a raggiungere il telefono per chiedere aiuto prima di crollare a terra.

Al momento del dramma, in casa con Christian c’era la madre, non autosufficiente: la donna aveva 86 anni e non era in grado di badare a se stessa a causa di una grave malattia. Anche la donna ha perso tragicamente la vita in seguito al malore del figlio, non riuscendo a contattare i soccorsi e non avendo più nessuno in grado di accudirla: l’arrivo dei soccorsi è stato troppo tardivo per poter soccorrere uno dei due presenti nell’abitazione. C’è grande commozione per un dramma completamente inaspettato che colpisce la cerchia di amici di Christian La Fauci come un fulmine a ciel sereno: “In questo momento mi viene difficile pensare al futuro”, scrive un suo amico su Facebook che ha deciso di tenere aperto un gruppo online gestito dal 46enne per permettere ad amici e fan di tenere vivo il suo ricordo. Non è chiaro cosa abbia portato al malore dell’uomo che non sembra mai aver avuto episodi medici importanti: l’autopsia e la perquisizione della sua casa – che ha portato la ritrovamento di alcuni farmaci – faranno forse un responso.