In Sardegna gli abitanti di Baratili San Pietro hanno assistito ad una scena surreale: una pioggia di cocaina causata da un aereo del valore di 9 milioni di Euro.

I cieli di Baratili San Pietro in Sardegna si sono tinti di bianco, il bianco della cocaina trasportata da un aereo privato responsabile di un grave errore, pagato a caro prezzo. Proprio come nel film “Blow” in cui il protagonista George Jung trasporta in Nord America chili di cocaina a bordo del suo aereo, un uomo di 28 anni di nome Francesco Rizzo – incensurato fino a questo momento – ha caricato a bordo 8,5 chili della sostanza stupefacente, sorvolando poi le campagne del borgo sardo con l’intento di consegnarla a terzi. Il piano dell’uomo però è fallito quando, forse per un errore di calcolo o per una disattenzione fatale, Rizzo ha sganciato la merce troppo presto o troppo tardi, inondando il paesino con i pacchi di cocaina scatenando l’arrivo delle Forze dell’Ordine.

L’uomo avrebbe lasciato cadere i pacchi di cocaina centrando il tetto di un’abitazione privata dopo essere partito da Roma a bordo di un piccolo aereo privato, probabilmente un Cessna. Difficile immaginare cosa potranno aver pensato gli abitanti della casa quando si sono trovati cocaina per nove milioni di Euro nella proprietà, chiamando subito il 112. Al fatto sono seguiti tre mesi di appostamenti che hanno portato all’arresto del 28enne che nel frattempo aveva continuato la sua attività di pilota per una prestigiosa compagnia ignaro dell’errore. Le indagini del 112 mirano a ricostruire la rete di connessioni che ha portato alla consegna della merce: ora, Rizzo è in stato di fermo e verrà presumibilmente interrogato nelle prossime ore con un’accusa di trasporto di stupefacenti a gravare sulla sua testa. Un caso singolare che ricorda quanto nel crimine anche il minimo errore possa avere conseguenze fatali per la persona che lo compie.